Боргес/Риндеркнех — Баррьентос/Горанссон: ставим на двойные ошибки

Боргес/Риндеркнех — Баррьентос/Горанссон (22 сентября), ставки и коэффициенты

22 сентября в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Боргес/Риндеркнех , а противостоять в этом поединке будет Баррьентос/Горанссон.



Буквально несколько дней назад Боргес/Риндеркнех и Баррьентос/Горанссон играли свои матчи, а теперь уже 22 сентября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 07:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Боргес/Риндеркнех имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Боргес/Риндеркнех — Баррьентос/Горанссон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Боргес/Риндеркнех — Баррьентос/Горанссон, которая пройдет 22 сентября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 07:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Боргес/Риндеркнех

Боргес/Риндеркнех, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Боргес/Риндеркнех может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Боргес/Риндеркнех входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Боргес/Риндеркнех еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Боргес/Риндеркнех сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Баррьентос/Горанссон

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Баррьентос/Горанссон на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Баррьентос/Горанссон демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Баррьентос/Горанссон имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Баррьентос/Горанссон намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Баррьентос/Горанссон не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Баррьентос/Горанссон будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Баррьентос/Горанссон и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Баррьентос/Горанссон умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Боргес/Риндеркнех — Баррьентос/Горанссон. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Боргес/Риндеркнех — Баррьентос/Горанссон 22 сентября

Боргес/Риндеркнех

В этом сезоне Боргес/Риндеркнех демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Боргес/Риндеркнех уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Боргес/Риндеркнех любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Боргес/Риндеркнех часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Боргес/Риндеркнех умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Баррьентос/Горанссон

На этом турнире Баррьентос/Горанссон играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Баррьентос/Горанссон надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Баррьентос/Горанссон находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Баррьентос/Горанссон считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Боргес/Риндеркнех — Баррьентос/Горанссон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Боргес/Риндеркнех и Баррьентос/Горанссон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Боргес/Риндеркнех и Баррьентос/Горанссон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Боргес/Риндеркнех и Баррьентос/Горанссон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Боргес/Риндеркнех и Баррьентос/Горанссон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Боргес/Риндеркнех — Баррьентос/Горанссон: ставим на двойные ошибки

Боргес/Риндеркнех и Баррьентос/Горанссон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Боргес/Риндеркнех имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Баррьентос/Горанссон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Боргес/Риндеркнех. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Баррьентос/Горанссон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Боргес/Риндеркнех довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Баррьентос/Горанссон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Боргес/Риндеркнех.

СЕГОДНЯ МАТЧ Боргес/Риндеркнех — Баррьентос/Горанссон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Боргес/Риндеркнех и Баррьентос/Горанссон букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Боргес/Риндеркнех и Баррьентос/Горанссон проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.