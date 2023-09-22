«Клебер Койке (Япо)» – «Масанори Канехара (Япо)». 24.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24 сентября должен состояться бой Клебер Койке (Япо) — Масанори Канехара (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 07:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Клебер Койке (Япо) и Масанори Канехара (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 24 сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Клебер Койке (Япо) — Масанори Канехара (Япо). По Москве начало данного поединка будет в 07:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Клебер Койке (Япо) — Масанори Канехара (Япо):

победа Клебер Койке (Япо) – 0, ничья – 0, победа Масанори Канехара (Япо) – 0

Прогноз на матч Клебер Койке (Япо) – Масанори Канехара (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24 сентября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Клебер Койке (Япо) не очень выгодно, а вот Масанори Канехара (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Клебер Койке (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Клебер Койке (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Клебер Койке (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Клебер Койке (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Клебер Койке (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Масанори Канехара (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Масанори Канехара (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Масанори Канехара (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Масанори Канехара (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Масанори Канехара (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Клебер Койке (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Клебер Койке (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Клебер Койке (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Клебер Койке (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Клебер Койке (Япо) валится с ног. К тому же, Клебер Койке (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Клебер Койке (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Масанори Канехара (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Масанори Канехара (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Масанори Канехара (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Масанори Канехара (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Масанори Канехара (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Клебер Койке (Япо) – Масанори Канехара (Япо) 24.09.23

Появление на ринге таких бойцов, как Клебер Койке (Япо) и Масанори Канехара (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Клебер Койке (Япо) и Масанори Канехара (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Клебер Койке (Япо) и Масанори Канехара (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Клебер Койке (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Масанори Канехара (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Клебер Койке (Япо) и Масанори Канехара (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Клебер Койке (Япо) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Клебер Койке (Япо) — Масанори Канехара (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Масанори Канехара (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Клебер Койке (Япо)

Свою самую выдающуюся победу Клебер Койке (Япо) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Клебер Койке (Япо) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Клебер Койке (Япо) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Клебер Койке (Япо) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Клебер Койке (Япо) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Масанори Канехара (Япо)

Последний раз Масанори Канехара (Япо) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Масанори Канехара (Япо) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Масанори Канехара (Япо) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Масанори Канехара (Япо) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Масанори Канехара (Япо)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Масанори Канехара (Япо) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Клебер Койке (Япо) — Масанори Канехара (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24 сентября

В этом поединке Клебер Койке (Япо) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Масанори Канехара (Япо), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Клебер Койке (Япо) и Масанори Канехара (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Клебер Койке (Япо) выиграет бой.