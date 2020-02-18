Бальдони/Шиаветти — Б Боррас Изерн/Марреро Курбело: ставим на двойные ошибки

Бальдони/Шиаветти — Б Боррас Изерн/Марреро Курбело (18-го февраля), ставки и коэффициенты

18-го февраля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бальдони/Шиаветти , а противостоять в этом поединке будет Б Боррас Изерн/Марреро Курбело.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 18-го февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бальдони/Шиаветти — Б Боррас Изерн/Марреро Курбело. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 19:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бальдони/Шиаветти, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бальдони/Шиаветти — Б Боррас Изерн/Марреро Курбело:

Теннисный поединок Бальдони/Шиаветти — Б Боррас Изерн/Марреро Курбело запланирован организаторами турнира на 18-го февраля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бальдони/Шиаветти и Б Боррас Изерн/Марреро Курбело встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бальдони/Шиаветти имеет три победы при одном поражении.

Бальдони/Шиаветти

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Бальдони/Шиаветти находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Бальдони/Шиаветти является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Бальдони/Шиаветти умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Бальдони/Шиаветти обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Бальдони/Шиаветти может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Б Боррас Изерн/Марреро Курбело

Нынешняя форма, которую демонстрирует Б Боррас Изерн/Марреро Курбело еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Б Боррас Изерн/Марреро Курбело постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Б Боррас Изерн/Марреро Курбело пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Б Боррас Изерн/Марреро Курбело не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Б Боррас Изерн/Марреро Курбело не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Бальдони/Шиаветти — Б Боррас Изерн/Марреро Курбело. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Бальдони/Шиаветти и Б Боррас Изерн/Марреро Курбело не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Бальдони/Шиаветти и Б Боррас Изерн/Марреро Курбело. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Бальдони/Шиаветти — Б Боррас Изерн/Марреро Курбело (18-го февраля), ставки и коэффициенты

Бальдони/Шиаветти

На этом турнире именно Бальдони/Шиаветти может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Бальдони/Шиаветти отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Бальдони/Шиаветти еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Бальдони/Шиаветти не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Б Боррас Изерн/Марреро Курбело

В этом сезоне Б Боррас Изерн/Марреро Курбело не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Б Боррас Изерн/Марреро Курбело сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Б Боррас Изерн/Марреро Курбело допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Б Боррас Изерн/Марреро Курбело допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Б Боррас Изерн/Марреро Курбело демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бальдони/Шиаветти — Б Боррас Изерн/Марреро Курбело Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бальдони/Шиаветти и Б Боррас Изерн/Марреро Курбело. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бальдони/Шиаветти и Б Боррас Изерн/Марреро Курбело встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бальдони/Шиаветти и Б Боррас Изерн/Марреро Курбело довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бальдони/Шиаветти и Б Боррас Изерн/Марреро Курбело подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бальдони/Шиаветти — Б Боррас Изерн/Марреро Курбело: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бальдони/Шиаветти и Б Боррас Изерн/Марреро Курбело, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бальдони/Шиаветти сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Б Боррас Изерн/Марреро Курбело имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бальдони/Шиаветти – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бальдони/Шиаветти и Б Боррас Изерн/Марреро Курбело на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бальдони/Шиаветти — Б Боррас Изерн/Марреро Курбело. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бальдони/Шиаветти и Б Боррас Изерн/Марреро Курбело.



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