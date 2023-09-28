«Цубаса Нарай (Япо)» – «Сорейке Тайчи (Япо)». 28.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 28.09.2023 должен состояться бой Цубаса Нарай (Япо) — Сорейке Тайчи (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 09:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Цубаса Нарай (Япо) и Сорейке Тайчи (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 28.09.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Цубаса Нарай (Япо) — Сорейке Тайчи (Япо). Это будет продолжаться вплоть до 09:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Цубаса Нарай (Япо) — Сорейке Тайчи (Япо):

победа Цубаса Нарай (Япо) – 0, ничья – 0, победа Сорейке Тайчи (Япо) – 0

Прогноз на матч Цубаса Нарай (Япо) – Сорейке Тайчи (Япо) Бои, титульный бой, 28.09.2023 :

Букмекерские конторы на бой Цубаса Нарай (Япо) — Сорейке Тайчи (Япо) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Цубаса Нарай (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Цубаса Нарай (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Цубаса Нарай (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Цубаса Нарай (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Цубаса Нарай (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Цубаса Нарай (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Сорейке Тайчи (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Сорейке Тайчи (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Сорейке Тайчи (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Сорейке Тайчи (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Сорейке Тайчи (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Цубаса Нарай (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Цубаса Нарай (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Цубаса Нарай (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Цубаса Нарай (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Цубаса Нарай (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Цубаса Нарай (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Сорейке Тайчи (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Сорейке Тайчи (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Сорейке Тайчи (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Сорейке Тайчи (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Цубаса Нарай (Япо) – Сорейке Тайчи (Япо) 28.09.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Цубаса Нарай (Япо) и Сорейке Тайчи (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Цубаса Нарай (Япо) и Сорейке Тайчи (Япо) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Цубаса Нарай (Япо) и Сорейке Тайчи (Япо) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Цубаса Нарай (Япо) и Сорейке Тайчи (Япо) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Цубаса Нарай (Япо) — Сорейке Тайчи (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Цубаса Нарай (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Цубаса Нарай (Япо) и Сорейке Тайчи (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Сорейке Тайчи (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Цубаса Нарай (Япо)

На самом деле Цубаса Нарай (Япо) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Цубаса Нарай (Япо) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Цубаса Нарай (Япо) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Цубаса Нарай (Япо) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Цубаса Нарай (Япо) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Сорейке Тайчи (Япо)

Сейчас Сорейке Тайчи (Япо) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Сорейке Тайчи (Япо) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Сорейке Тайчи (Япо) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Сорейке Тайчи (Япо) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Сорейке Тайчи (Япо) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Цубаса Нарай (Япо) — Сорейке Тайчи (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 28.09.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Цубаса Нарай (Япо) — Сорейке Тайчи (Япо) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Цубаса Нарай (Япо) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Цубаса Нарай (Япо) и Сорейке Тайчи (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Цубаса Нарай (Япо) выиграет бой.