«Мэтью Камиллери (Млт)» – «Адам Шелли (Ирл)». 29.09.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Мэтью Камиллери (Млт) проведет 29-го сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Адам Шелли (Ирл). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 29-го сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Мэтью Камиллери (Млт) — Адам Шелли (Ирл). По Москве начало данного поединка будет в 20:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мэтью Камиллери (Млт) — Адам Шелли (Ирл):

победа Мэтью Камиллери (Млт) – 0, ничья – 0, победа Адам Шелли (Ирл) – 0

Прогноз на матч Мэтью Камиллери (Млт) – Адам Шелли (Ирл) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го сентября :

Букмекерские конторы на бой Мэтью Камиллери (Млт) — Адам Шелли (Ирл) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Мэтью Камиллери (Млт) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Мэтью Камиллери (Млт) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Мэтью Камиллери (Млт) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Мэтью Камиллери (Млт) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Адам Шелли (Ирл) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Адам Шелли (Ирл) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Адам Шелли (Ирл) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Адам Шелли (Ирл) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Адам Шелли (Ирл) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Мэтью Камиллери (Млт) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Мэтью Камиллери (Млт) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Мэтью Камиллери (Млт) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Мэтью Камиллери (Млт) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Мэтью Камиллери (Млт) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Мэтью Камиллери (Млт) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Адам Шелли (Ирл) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Адам Шелли (Ирл) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Адам Шелли (Ирл) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Адам Шелли (Ирл) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Адам Шелли (Ирл), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Мэтью Камиллери (Млт) – Адам Шелли (Ирл) 29.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мэтью Камиллери (Млт) и Адам Шелли (Ирл). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мэтью Камиллери (Млт) и Адам Шелли (Ирл). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мэтью Камиллери (Млт) и Адам Шелли (Ирл) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мэтью Камиллери (Млт) и Адам Шелли (Ирл) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Мэтью Камиллери (Млт) является очевидным фаворитом, ведь Адам Шелли (Ирл) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Мэтью Камиллери (Млт) — Адам Шелли (Ирл) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Адам Шелли (Ирл).

Мэтью Камиллери (Млт)

Несмотря на то, что Мэтью Камиллери (Млт) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Мэтью Камиллери (Млт) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Мэтью Камиллери (Млт) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Мэтью Камиллери (Млт) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Адам Шелли (Ирл)

Адам Шелли (Ирл) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Адам Шелли (Ирл) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Адам Шелли (Ирл) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Адам Шелли (Ирл) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Адам Шелли (Ирл) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Мэтью Камиллери (Млт) — Адам Шелли (Ирл). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го сентября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Мэтью Камиллери (Млт) — Адам Шелли (Ирл) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Мэтью Камиллери (Млт) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Мэтью Камиллери (Млт) и Адам Шелли (Ирл) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.