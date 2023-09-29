«Джеймс Хэндин (Анг)» – «Тобиас Харила (Шве)». 29.09.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джеймс Хэндин (Анг) проведет 29 сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Тобиас Харила (Шве). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 20:30 по московскому времени Джеймс Хэндин (Анг) и Тобиас Харила (Шве) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 29 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джеймс Хэндин (Анг) и Тобиас Харила (Шве) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джеймс Хэндин (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джеймс Хэндин (Анг) — Тобиас Харила (Шве):

победа Джеймс Хэндин (Анг) – 1.87, ничья – 70, победа Тобиас Харила (Шве) – 1.88

Прогноз на матч Джеймс Хэндин (Анг) – Тобиас Харила (Шве) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29 сентября :

Из-за того, что все ставят на то, что Джеймс Хэндин (Анг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.87. А котировка на то, что Тобиас Харила (Шве) будет сильнее повысилась до 1.88.

История личных встреч

На данный момент Джеймс Хэндин (Анг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джеймс Хэндин (Анг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джеймс Хэндин (Анг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джеймс Хэндин (Анг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Тобиас Харила (Шве) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Тобиас Харила (Шве) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Тобиас Харила (Шве) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Тобиас Харила (Шве) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Тобиас Харила (Шве) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Джеймс Хэндин (Анг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джеймс Хэндин (Анг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джеймс Хэндин (Анг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джеймс Хэндин (Анг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джеймс Хэндин (Анг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джеймс Хэндин (Анг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Тобиас Харила (Шве) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Тобиас Харила (Шве) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Тобиас Харила (Шве) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Тобиас Харила (Шве) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Тобиас Харила (Шве) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джеймс Хэндин (Анг) – Тобиас Харила (Шве) 29.09.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джеймс Хэндин (Анг) и Тобиас Харила (Шве) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джеймс Хэндин (Анг) и Тобиас Харила (Шве). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джеймс Хэндин (Анг) и Тобиас Харила (Шве). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джеймс Хэндин (Анг) и Тобиас Харила (Шве) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джеймс Хэндин (Анг) и Тобиас Харила (Шве) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джеймс Хэндин (Анг) — Тобиас Харила (Шве) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джеймс Хэндин (Анг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джеймс Хэндин (Анг) и Тобиас Харила (Шве), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Тобиас Харила (Шве) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джеймс Хэндин (Анг)

Джеймс Хэндин (Анг) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джеймс Хэндин (Анг) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джеймс Хэндин (Анг) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джеймс Хэндин (Анг) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джеймс Хэндин (Анг) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Тобиас Харила (Шве)

В данный момент Тобиас Харила (Шве) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Тобиас Харила (Шве) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Тобиас Харила (Шве) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Тобиас Харила (Шве) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Джеймс Хэндин (Анг) — Тобиас Харила (Шве). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29 сентября

Спортивные эксперты считают, что Джеймс Хэндин (Анг) сейчас намного сильнее, чем Тобиас Харила (Шве), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джеймс Хэндин (Анг) — Тобиас Харила (Шве) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джеймс Хэндин (Анг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.