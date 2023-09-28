«Аса Тен Поу (США)» – «Рамболек Чор Аджалабун (Таи)». 30.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30-го сентября 2023 года должен состояться бой Аса Тен Поу (США) — Рамболек Чор Аджалабун (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Аса Тен Поу (США) и Рамболек Чор Аджалабун (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 30-го сентября 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Аса Тен Поу (США) — Рамболек Чор Аджалабун (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аса Тен Поу (США) — Рамболек Чор Аджалабун (Таи):

победа Аса Тен Поу (США) – 0, ничья – 0, победа Рамболек Чор Аджалабун (Таи) – 0

Прогноз на матч Аса Тен Поу (США) – Рамболек Чор Аджалабун (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30-го сентября 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Аса Тен Поу (США) станет победителем боя. Если выиграет Рамболек Чор Аджалабун (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Аса Тен Поу (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Аса Тен Поу (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Аса Тен Поу (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Аса Тен Поу (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Аса Тен Поу (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Аса Тен Поу (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Аса Тен Поу (США) может и не устоять на ногах.

Рамболек Чор Аджалабун (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Рамболек Чор Аджалабун (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Рамболек Чор Аджалабун (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Рамболек Чор Аджалабун (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Рамболек Чор Аджалабун (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Аса Тен Поу (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Аса Тен Поу (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Аса Тен Поу (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Аса Тен Поу (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Аса Тен Поу (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Аса Тен Поу (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Рамболек Чор Аджалабун (Таи) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Рамболек Чор Аджалабун (Таи) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Рамболек Чор Аджалабун (Таи) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Рамболек Чор Аджалабун (Таи) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Рамболек Чор Аджалабун (Таи) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Рамболек Чор Аджалабун (Таи) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Рамболек Чор Аджалабун (Таи) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Аса Тен Поу (США) – Рамболек Чор Аджалабун (Таи) 30.09.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Аса Тен Поу (США) и Рамболек Чор Аджалабун (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Аса Тен Поу (США) и Рамболек Чор Аджалабун (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Аса Тен Поу (США) и Рамболек Чор Аджалабун (Таи). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Аса Тен Поу (США) и Рамболек Чор Аджалабун (Таи) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Аса Тен Поу (США) и Рамболек Чор Аджалабун (Таи) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аса Тен Поу (США) сейчас находится на пике формы, так что Рамболек Чор Аджалабун (Таи) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Аса Тен Поу (США).

Спортивные прогнозисты считают, что Аса Тен Поу (США) в данный момент сильнее, нежели Рамболек Чор Аджалабун (Таи), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Аса Тен Поу (США)

Так как Аса Тен Поу (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Аса Тен Поу (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Аса Тен Поу (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Аса Тен Поу (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Рамболек Чор Аджалабун (Таи)

Уже несколько лет Рамболек Чор Аджалабун (Таи) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Рамболек Чор Аджалабун (Таи) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Рамболек Чор Аджалабун (Таи) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Аса Тен Поу (США) — Рамболек Чор Аджалабун (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30-го сентября 2023 года

Так как Аса Тен Поу (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Рамболек Чор Аджалабун (Таи).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Аса Тен Поу (США) — Рамболек Чор Аджалабун (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Аса Тен Поу (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.