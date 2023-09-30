«Стивен МакКенна (Ирл)» – «Даррен Тетлей (Вел)». 30.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30-го сентября 2023 года должен состояться бой Стивен МакКенна (Ирл) — Даррен Тетлей (Вел), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Стивен МакКенна (Ирл) и Даррен Тетлей (Вел) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Стивен МакКенна (Ирл) обладает несколькими чемпионскими титулами и 30-го сентября 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Даррен Тетлей (Вел), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стивен МакКенна (Ирл) — Даррен Тетлей (Вел):

победа Стивен МакКенна (Ирл) – 0, ничья – 0, победа Даррен Тетлей (Вел) – 0

Прогноз на матч Стивен МакКенна (Ирл) – Даррен Тетлей (Вел) Бои, титульный бой, 30-го сентября 2023 года :

Так как Стивен МакКенна (Ирл) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Даррен Тетлей (Вел) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Стивен МакКенна (Ирл) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Стивен МакКенна (Ирл) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Стивен МакКенна (Ирл) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Стивен МакКенна (Ирл) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Стивен МакКенна (Ирл) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Стивен МакКенна (Ирл) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Даррен Тетлей (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Даррен Тетлей (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Даррен Тетлей (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Даррен Тетлей (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Даррен Тетлей (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Стивен МакКенна (Ирл) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Стивен МакКенна (Ирл) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Стивен МакКенна (Ирл) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Стивен МакКенна (Ирл) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Даррен Тетлей (Вел) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Даррен Тетлей (Вел) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Даррен Тетлей (Вел) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Даррен Тетлей (Вел) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Стивен МакКенна (Ирл) – Даррен Тетлей (Вел) 30.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Стивен МакКенна (Ирл) и Даррен Тетлей (Вел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Стивен МакКенна (Ирл) и Даррен Тетлей (Вел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Стивен МакКенна (Ирл) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Даррен Тетлей (Вел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Стивен МакКенна (Ирл) и Даррен Тетлей (Вел) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Стивен МакКенна (Ирл) в данный момент сильнее, нежели Даррен Тетлей (Вел), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Стивен МакКенна (Ирл)

Стивен МакКенна (Ирл) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Стивен МакКенна (Ирл) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Стивен МакКенна (Ирл) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Стивен МакКенна (Ирл) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Стивен МакКенна (Ирл) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Даррен Тетлей (Вел)

На данный момент Даррен Тетлей (Вел) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Даррен Тетлей (Вел) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Даррен Тетлей (Вел) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Даррен Тетлей (Вел) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Даррен Тетлей (Вел) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Стивен МакКенна (Ирл) — Даррен Тетлей (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го сентября 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Стивен МакКенна (Ирл) — Даррен Тетлей (Вел) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Стивен МакКенна (Ирл) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Стивен МакКенна (Ирл) — Даррен Тетлей (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Стивен МакКенна (Ирл) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.