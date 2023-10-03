«Чол-Ми Пан (С.Кор)» – «Нигина Уктамова (Узб)». 03.10.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 03-го октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Чол-Ми Пан (С.Кор) — Нигина Уктамова (Узб). На ринге его участники появятся в 09:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Чол-Ми Пан (С.Кор) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Чол-Ми Пан (С.Кор) — Нигина Уктамова (Узб) пройдет 03-го октября, и можно не сомневаться, что в 09:15 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Чол-Ми Пан (С.Кор) имеет две победы нокаутом, а Нигина Уктамова (Узб) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чол-Ми Пан (С.Кор) — Нигина Уктамова (Узб):

победа Чол-Ми Пан (С.Кор) – 0, ничья – 0, победа Нигина Уктамова (Узб) – 0

Прогноз на матч Чол-Ми Пан (С.Кор) – Нигина Уктамова (Узб) Азиатские игры, титульный бой, 03-го октября :

Букмекерские конторы на бой Чол-Ми Пан (С.Кор) — Нигина Уктамова (Узб) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Чол-Ми Пан (С.Кор) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Чол-Ми Пан (С.Кор) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Чол-Ми Пан (С.Кор) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Чол-Ми Пан (С.Кор) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Нигина Уктамова (Узб) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Нигина Уктамова (Узб) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Нигина Уктамова (Узб) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Нигина Уктамова (Узб) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Нигина Уктамова (Узб) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Чол-Ми Пан (С.Кор) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Чол-Ми Пан (С.Кор) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Чол-Ми Пан (С.Кор) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Чол-Ми Пан (С.Кор) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Нигина Уктамова (Узб) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Нигина Уктамова (Узб) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Нигина Уктамова (Узб) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Нигина Уктамова (Узб) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Нигина Уктамова (Узб) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Нигина Уктамова (Узб) должен задуматься о своей обороне.

Чол-Ми Пан (С.Кор) – Нигина Уктамова (Узб) 03.10.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Чол-Ми Пан (С.Кор) и Нигина Уктамова (Узб). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Чол-Ми Пан (С.Кор) и Нигина Уктамова (Узб). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Чол-Ми Пан (С.Кор) и Нигина Уктамова (Узб) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Чол-Ми Пан (С.Кор) и Нигина Уктамова (Узб) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Чол-Ми Пан (С.Кор) — Нигина Уктамова (Узб) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Чол-Ми Пан (С.Кор) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Чол-Ми Пан (С.Кор) — Нигина Уктамова (Узб) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Нигина Уктамова (Узб).

Чол-Ми Пан (С.Кор)

Чол-Ми Пан (С.Кор) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Чол-Ми Пан (С.Кор) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Чол-Ми Пан (С.Кор) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Чол-Ми Пан (С.Кор) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Чол-Ми Пан (С.Кор) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Нигина Уктамова (Узб)

Нигина Уктамова (Узб) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Нигина Уктамова (Узб) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Нигина Уктамова (Узб) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Нигина Уктамова (Узб) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Нигина Уктамова (Узб) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Чол-Ми Пан (С.Кор) — Нигина Уктамова (Узб). Прогноз и ставки на матч. Азиатские игры 03-го октября

Несмотря на то, что Чол-Ми Пан (С.Кор) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Нигина Уктамова (Узб) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Чол-Ми Пан (С.Кор) и Нигина Уктамова (Узб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Чол-Ми Пан (С.Кор) выиграет с помощью нокаута.