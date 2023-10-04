«Ниджат Мамедов (Рос)» – «Марат Гашимов (Рос)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ниджат Мамедов (Рос) — Марат Гашимов (Рос) на 04.10.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ниджат Мамедов (Рос) и Марат Гашимов (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:00.

В 19:00 по московскому времени Ниджат Мамедов (Рос) и Марат Гашимов (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 04.10.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ниджат Мамедов (Рос) и Марат Гашимов (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ниджат Мамедов (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ниджат Мамедов (Рос) — Марат Гашимов (Рос):

победа Ниджат Мамедов (Рос) – 1.94, ничья – 15, победа Марат Гашимов (Рос) – 1.94

Прогноз на матч Ниджат Мамедов (Рос) – Марат Гашимов (Рос) Бои, титульный бой, 04.10.2023 :

Ставки по коэффициенту 1.94 окажутся выигрышными, если Ниджат Мамедов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Марат Гашимов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.94.

История личных встреч

На данный момент Ниджат Мамедов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ниджат Мамедов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ниджат Мамедов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ниджат Мамедов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Марат Гашимов (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Марат Гашимов (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Марат Гашимов (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Марат Гашимов (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Марат Гашимов (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Ниджат Мамедов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ниджат Мамедов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ниджат Мамедов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ниджат Мамедов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ниджат Мамедов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ниджат Мамедов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Марат Гашимов (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Марат Гашимов (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Марат Гашимов (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Марат Гашимов (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Марат Гашимов (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ниджат Мамедов (Рос) – Марат Гашимов (Рос) 04.10.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ниджат Мамедов (Рос) и Марат Гашимов (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Ниджат Мамедов (Рос) и Марат Гашимов (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Ниджат Мамедов (Рос) и Марат Гашимов (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Ниджат Мамедов (Рос) и Марат Гашимов (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Ниджат Мамедов (Рос) — Марат Гашимов (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Марат Гашимов (Рос) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Ниджат Мамедов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Марат Гашимов (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ниджат Мамедов (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Ниджат Мамедов (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Ниджат Мамедов (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Ниджат Мамедов (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Ниджат Мамедов (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Ниджат Мамедов (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Марат Гашимов (Рос)

Последний раз Марат Гашимов (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Марат Гашимов (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Марат Гашимов (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Марат Гашимов (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Марат Гашимов (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Марат Гашимов (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Ниджат Мамедов (Рос) — Марат Гашимов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 04.10.2023

На титульный бой Ниджат Мамедов (Рос) — Марат Гашимов (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Ниджат Мамедов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Марат Гашимов (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ниджат Мамедов (Рос).