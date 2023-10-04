«Афиг Ягубов (Рос)» – «Максим Булахтин (Рос)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 04-го октября должен состояться бой Афиг Ягубов (Рос) — Максим Булахтин (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Афиг Ягубов (Рос) и Максим Булахтин (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 19:00 по московскому времени Афиг Ягубов (Рос) и Максим Булахтин (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 04-го октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Афиг Ягубов (Рос) и Максим Булахтин (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Афиг Ягубов (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Афиг Ягубов (Рос) — Максим Булахтин (Рос):

победа Афиг Ягубов (Рос) – 1.94, ничья – 15, победа Максим Булахтин (Рос) – 1.94

Прогноз на матч Афиг Ягубов (Рос) – Максим Булахтин (Рос) Бои, титульный бой, 04-го октября :

Ставки по коэффициенту 1.94 окажутся выигрышными, если Афиг Ягубов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Максим Булахтин (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.94.

История личных встреч

В свои 32 года Афиг Ягубов (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Афиг Ягубов (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Афиг Ягубов (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Афиг Ягубов (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Афиг Ягубов (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Максим Булахтин (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Максим Булахтин (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Максим Булахтин (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Максим Булахтин (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Максим Булахтин (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Афиг Ягубов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Афиг Ягубов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Афиг Ягубов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Афиг Ягубов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Афиг Ягубов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Максим Булахтин (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Максим Булахтин (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Максим Булахтин (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Максим Булахтин (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Максим Булахтин (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Афиг Ягубов (Рос) – Максим Булахтин (Рос) 04.10.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Афиг Ягубов (Рос) и Максим Булахтин (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Афиг Ягубов (Рос) и Максим Булахтин (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Афиг Ягубов (Рос) и Максим Булахтин (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Афиг Ягубов (Рос) и Максим Булахтин (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Афиг Ягубов (Рос) легко справится с таким соперником, как Максим Булахтин (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Афиг Ягубов (Рос) — Максим Булахтин (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Максим Булахтин (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Афиг Ягубов (Рос)

На самом деле Афиг Ягубов (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Афиг Ягубов (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Афиг Ягубов (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Афиг Ягубов (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Афиг Ягубов (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Максим Булахтин (Рос)

В данный момент Максим Булахтин (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Максим Булахтин (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Максим Булахтин (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Максим Булахтин (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Афиг Ягубов (Рос) — Максим Булахтин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 04-го октября

В этом поединке Афиг Ягубов (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Максим Булахтин (Рос), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Так как Афиг Ягубов (Рос) и Максим Булахтин (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.