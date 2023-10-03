«Абдул Карим Бадахши (Афг)» – «Азатбек Хочоров (Кгз)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 04-го октября должен состояться бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:40 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 04-го октября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). По Москве начало данного поединка будет в 19:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз):

победа Абдул Карим Бадахши (Афг) – 0, ничья – 0, победа Азатбек Хочоров (Кгз) – 0

Прогноз на матч Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04-го октября :

Так как Абдул Карим Бадахши (Афг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Азатбек Хочоров (Кгз) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Абдул Карим Бадахши (Афг) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Абдул Карим Бадахши (Афг) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Абдул Карим Бадахши (Афг) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Абдул Карим Бадахши (Афг) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Абдул Карим Бадахши (Афг) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Абдул Карим Бадахши (Афг) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Азатбек Хочоров (Кгз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Азатбек Хочоров (Кгз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Азатбек Хочоров (Кгз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Азатбек Хочоров (Кгз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Азатбек Хочоров (Кгз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Абдул Карим Бадахши (Афг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Абдул Карим Бадахши (Афг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Абдул Карим Бадахши (Афг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Абдул Карим Бадахши (Афг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Азатбек Хочоров (Кгз) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Азатбек Хочоров (Кгз) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Азатбек Хочоров (Кгз) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Азатбек Хочоров (Кгз) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Азатбек Хочоров (Кгз), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) 04.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Абдул Карим Бадахши (Афг) сейчас находится на пике формы, так что Азатбек Хочоров (Кгз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Абдул Карим Бадахши (Афг).

Титульный бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Азатбек Хочоров (Кгз) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Абдул Карим Бадахши (Афг)

На самом деле Абдул Карим Бадахши (Афг) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Абдул Карим Бадахши (Афг) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Абдул Карим Бадахши (Афг) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Абдул Карим Бадахши (Афг) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Абдул Карим Бадахши (Афг) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Азатбек Хочоров (Кгз)

В данный момент Азатбек Хочоров (Кгз) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Азатбек Хочоров (Кгз) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Азатбек Хочоров (Кгз) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Азатбек Хочоров (Кгз) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04-го октября

Спортивные эксперты считают, что Абдул Карим Бадахши (Афг) сейчас намного сильнее, чем Азатбек Хочоров (Кгз), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Азатбек Хочоров (Кгз) выиграет нокаутом.