«Абдул Карим Бадахши (Афг)» – «Азатбек Хочоров (Кгз)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) на 04.10.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:40.

Сейчас Абдул Карим Бадахши (Афг) обладает несколькими чемпионскими титулами и 04.10.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Азатбек Хочоров (Кгз), так что вряд ли в 19:40 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз):

победа Абдул Карим Бадахши (Афг) – 0, ничья – 0, победа Азатбек Хочоров (Кгз) – 0

Прогноз на матч Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04.10.2023 :

Так как Абдул Карим Бадахши (Афг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Азатбек Хочоров (Кгз) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Абдул Карим Бадахши (Афг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Абдул Карим Бадахши (Афг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Абдул Карим Бадахши (Афг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Абдул Карим Бадахши (Афг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Абдул Карим Бадахши (Афг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Абдул Карим Бадахши (Афг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Абдул Карим Бадахши (Афг) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Азатбек Хочоров (Кгз) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Азатбек Хочоров (Кгз) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Азатбек Хочоров (Кгз) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Азатбек Хочоров (Кгз) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Азатбек Хочоров (Кгз) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Абдул Карим Бадахши (Афг) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Абдул Карим Бадахши (Афг) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Абдул Карим Бадахши (Афг) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Абдул Карим Бадахши (Афг) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Абдул Карим Бадахши (Афг) валится с ног. К тому же, Абдул Карим Бадахши (Афг) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Абдул Карим Бадахши (Афг) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Азатбек Хочоров (Кгз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Азатбек Хочоров (Кгз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Азатбек Хочоров (Кгз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Азатбек Хочоров (Кгз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Азатбек Хочоров (Кгз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Азатбек Хочоров (Кгз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Азатбек Хочоров (Кгз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) 04.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Абдул Карим Бадахши (Афг) легко справится с таким соперником, как Азатбек Хочоров (Кгз). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Азатбек Хочоров (Кгз) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Абдул Карим Бадахши (Афг)

Абдул Карим Бадахши (Афг) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Абдул Карим Бадахши (Афг) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Абдул Карим Бадахши (Афг) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Абдул Карим Бадахши (Афг) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Абдул Карим Бадахши (Афг) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Азатбек Хочоров (Кгз)

В своей карьере Азатбек Хочоров (Кгз) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Азатбек Хочоров (Кгз) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Азатбек Хочоров (Кгз) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Азатбек Хочоров (Кгз) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04.10.2023

Спортивные эксперты считают, что Абдул Карим Бадахши (Афг) сейчас намного сильнее, чем Азатбек Хочоров (Кгз), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Абдул Карим Бадахши (Афг) будет намного сильнее, чем Азатбек Хочоров (Кгз), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.