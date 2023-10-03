«Эмир Феликс Марсьяль (Фил)» – «Ахмад Госсон (Сир)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эмир Феликс Марсьяль (Фил) проведет 04 октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ахмад Госсон (Сир). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 09:15 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 09:15 по московскому времени Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и Ахмад Госсон (Сир) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 04 октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и Ахмад Госсон (Сир) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эмир Феликс Марсьяль (Фил).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эмир Феликс Марсьяль (Фил) — Ахмад Госсон (Сир):

победа Эмир Феликс Марсьяль (Фил) – 0, ничья – 0, победа Ахмад Госсон (Сир) – 0

Прогноз на матч Эмир Феликс Марсьяль (Фил) – Ахмад Госсон (Сир) Азиатские игры, титульный бой, 04 октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Эмир Феликс Марсьяль (Фил) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Ахмад Госсон (Сир) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Эмир Феликс Марсьяль (Фил) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Эмир Феликс Марсьяль (Фил) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Эмир Феликс Марсьяль (Фил) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Эмир Феликс Марсьяль (Фил) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Ахмад Госсон (Сир) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ахмад Госсон (Сир) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ахмад Госсон (Сир) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ахмад Госсон (Сир) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ахмад Госсон (Сир) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Эмир Феликс Марсьяль (Фил) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Эмир Феликс Марсьяль (Фил) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Эмир Феликс Марсьяль (Фил) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Эмир Феликс Марсьяль (Фил) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Эмир Феликс Марсьяль (Фил) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Эмир Феликс Марсьяль (Фил) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Ахмад Госсон (Сир) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Ахмад Госсон (Сир) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Ахмад Госсон (Сир) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Ахмад Госсон (Сир) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эмир Феликс Марсьяль (Фил) – Ахмад Госсон (Сир) 04.10.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и Ахмад Госсон (Сир) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и Ахмад Госсон (Сир) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и Ахмад Госсон (Сир) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и Ахмад Госсон (Сир) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эмир Феликс Марсьяль (Фил) сейчас находится на пике формы, так что Ахмад Госсон (Сир) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Эмир Феликс Марсьяль (Фил).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и Ахмад Госсон (Сир), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Ахмад Госсон (Сир) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эмир Феликс Марсьяль (Фил)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Эмир Феликс Марсьяль (Фил) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Эмир Феликс Марсьяль (Фил) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Эмир Феликс Марсьяль (Фил) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Эмир Феликс Марсьяль (Фил) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Ахмад Госсон (Сир)

Прошлый бой Ахмад Госсон (Сир) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Ахмад Госсон (Сир) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Ахмад Госсон (Сир) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Ахмад Госсон (Сир) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Эмир Феликс Марсьяль (Фил) — Ахмад Госсон (Сир). Прогноз и ставки на матч. Азиатские игры 04 октября

Вряд ли Эмир Феликс Марсьяль (Фил) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Ахмад Госсон (Сир), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Эмир Феликс Марсьяль (Фил) сейчас находится на пике формы, так что Ахмад Госсон (Сир) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Эмир Феликс Марсьяль (Фил).