Гальдос/Куэвас — Кeстельбойм/Этчеверри. Прогноз, ставки на матч (20.02.20)

20.02.2020 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гальдос/Куэвас , а противостоять в этом поединке будет Кeстельбойм/Этчеверри.



Гальдос/Куэвас сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 20.02.2020 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Кeстельбойм/Этчеверри. По Москве данный поединок начнется в 18:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Кeстельбойм/Этчеверри, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Гальдос/Куэвас — Кeстельбойм/Этчеверри. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 20.02.2020, ведь именно в этот день на корте встречаются Гальдос/Куэвас и Кeстельбойм/Этчеверри. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Гальдос/Куэвас имеет на своем счету три победы, Кeстельбойм/Этчеверри может похвастаться четырьмя.

Гальдос/Куэвас

На данный момент Гальдос/Куэвас является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Гальдос/Куэвас однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Гальдос/Куэвас демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Гальдос/Куэвас хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Гальдос/Куэвас часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Кeстельбойм/Этчеверри

На этом турнире Кeстельбойм/Этчеверри выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Кeстельбойм/Этчеверри снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Кeстельбойм/Этчеверри чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Кeстельбойм/Этчеверри уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Кeстельбойм/Этчеверри зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Гальдос/Куэвас и Кeстельбойм/Этчеверри являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Гальдос/Куэвас — Кeстельбойм/Этчеверри 20.02.2020

Гальдос/Куэвас

В этом сезоне Гальдос/Куэвас демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Гальдос/Куэвас уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Гальдос/Куэвас любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Гальдос/Куэвас часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Гальдос/Куэвас умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Кeстельбойм/Этчеверри

В этом сезоне Кeстельбойм/Этчеверри не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кeстельбойм/Этчеверри сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кeстельбойм/Этчеверри допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кeстельбойм/Этчеверри допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кeстельбойм/Этчеверри демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Гальдос/Куэвас — Кeстельбойм/Этчеверри Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Гальдос/Куэвас и Кeстельбойм/Этчеверри, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Гальдос/Куэвас и Кeстельбойм/Этчеверри играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Гальдос/Куэвас, и Кeстельбойм/Этчеверри неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Гальдос/Куэвас — Кeстельбойм/Этчеверри: ставим на двойные ошибки

Гальдос/Куэвас и Кeстельбойм/Этчеверри которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гальдос/Куэвас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кeстельбойм/Этчеверри хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гальдос/Куэвас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кeстельбойм/Этчеверри умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гальдос/Куэвас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кeстельбойм/Этчеверри вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гальдос/Куэвас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гальдос/Куэвас — Кeстельбойм/Этчеверри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Гальдос/Куэвас и Кeстельбойм/Этчеверри сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Гальдос/Куэвас, и Кeстельбойм/Этчеверри будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-245361-emerik-nova-slupya-corradomed-kelce-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-polshi-20-02-20/