«Томоки Камеда (Япо)» – «Лерато Дламини (ЮАР)». 07.10.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 07-го октября состоится интересный поединок Томоки Камеда (Япо) — Лерато Дламини (ЮАР), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 11:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 11:00 по московскому времени Томоки Камеда (Япо) и Лерато Дламини (ЮАР) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 07-го октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Томоки Камеда (Япо) и Лерато Дламини (ЮАР) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Томоки Камеда (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Томоки Камеда (Япо) — Лерато Дламини (ЮАР):

победа Томоки Камеда (Япо) – 1.286, ничья – 21, победа Лерато Дламини (ЮАР) – 4.07

Прогноз на матч Томоки Камеда (Япо) – Лерато Дламини (ЮАР) Бои, титульный бой, 07-го октября :

По коэффициенту 1.286 ставить на то, что выиграет Томоки Камеда (Япо) не очень выгодно, а вот Лерато Дламини (ЮАР) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 4.07.

История личных встреч

На данный момент Томоки Камеда (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Томоки Камеда (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Томоки Камеда (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Томоки Камеда (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Лерато Дламини (ЮАР) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Лерато Дламини (ЮАР) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Лерато Дламини (ЮАР) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Лерато Дламини (ЮАР) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Лерато Дламини (ЮАР) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Томоки Камеда (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Томоки Камеда (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Томоки Камеда (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Томоки Камеда (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Томоки Камеда (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Томоки Камеда (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Лерато Дламини (ЮАР) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Лерато Дламини (ЮАР) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Лерато Дламини (ЮАР) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Лерато Дламини (ЮАР) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Лерато Дламини (ЮАР) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Лерато Дламини (ЮАР) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Лерато Дламини (ЮАР) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Томоки Камеда (Япо) – Лерато Дламини (ЮАР) 07.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Томоки Камеда (Япо) и Лерато Дламини (ЮАР) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Томоки Камеда (Япо) и Лерато Дламини (ЮАР). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Томоки Камеда (Япо) и Лерато Дламини (ЮАР) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Томоки Камеда (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Лерато Дламини (ЮАР) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Томоки Камеда (Япо) будет намного сильнее, чем Лерато Дламини (ЮАР), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Томоки Камеда (Япо) — Лерато Дламини (ЮАР) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Лерато Дламини (ЮАР).

Томоки Камеда (Япо)

Хотя Томоки Камеда (Япо) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Томоки Камеда (Япо) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Томоки Камеда (Япо) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Томоки Камеда (Япо) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Томоки Камеда (Япо) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Лерато Дламини (ЮАР)

Последний раз Лерато Дламини (ЮАР) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Лерато Дламини (ЮАР) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Лерато Дламини (ЮАР) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Лерато Дламини (ЮАР) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Лерато Дламини (ЮАР)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Лерато Дламини (ЮАР) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Томоки Камеда (Япо) — Лерато Дламини (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Бои 07-го октября

В настоящее время Томоки Камеда (Япо) и Лерато Дламини (ЮАР) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Томоки Камеда (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Томоки Камеда (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Лерато Дламини (ЮАР) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Томоки Камеда (Япо).