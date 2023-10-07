«Айван Хоп Прайс (Вел)» – «Коннор Когхилл (Анг)». 07.10.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 07-го октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Айван Хоп Прайс (Вел) — Коннор Когхилл (Анг). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Айван Хоп Прайс (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Айван Хоп Прайс (Вел) — Коннор Когхилл (Анг) пройдет 07-го октября, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Айван Хоп Прайс (Вел) имеет две победы нокаутом, а Коннор Когхилл (Анг) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Айван Хоп Прайс (Вел) — Коннор Когхилл (Анг):

победа Айван Хоп Прайс (Вел) – 1.14, ничья – 17, победа Коннор Когхилл (Анг) – 5.9

Прогноз на матч Айван Хоп Прайс (Вел) – Коннор Когхилл (Анг) Бои, титульный бой, 07-го октября :

По коэффициенту 1.14 ставить на то, что выиграет Айван Хоп Прайс (Вел) не очень выгодно, а вот Коннор Когхилл (Анг) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 5.9.

История личных встреч

На данный момент Айван Хоп Прайс (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Айван Хоп Прайс (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Айван Хоп Прайс (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Айван Хоп Прайс (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Коннор Когхилл (Анг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Коннор Когхилл (Анг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Коннор Когхилл (Анг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Коннор Когхилл (Анг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Коннор Когхилл (Анг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Айван Хоп Прайс (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Айван Хоп Прайс (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Айван Хоп Прайс (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Айван Хоп Прайс (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Айван Хоп Прайс (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Айван Хоп Прайс (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Коннор Когхилл (Анг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Коннор Когхилл (Анг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Коннор Когхилл (Анг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Коннор Когхилл (Анг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Коннор Когхилл (Анг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Айван Хоп Прайс (Вел) – Коннор Когхилл (Анг) 07.10.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Айван Хоп Прайс (Вел) и Коннор Когхилл (Анг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Айван Хоп Прайс (Вел) и Коннор Когхилл (Анг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Айван Хоп Прайс (Вел) и Коннор Когхилл (Анг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Айван Хоп Прайс (Вел) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Айван Хоп Прайс (Вел) — Коннор Когхилл (Анг) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Коннор Когхилл (Анг) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Айван Хоп Прайс (Вел)

Так как Айван Хоп Прайс (Вел) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Айван Хоп Прайс (Вел) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Айван Хоп Прайс (Вел) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Айван Хоп Прайс (Вел) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Коннор Когхилл (Анг)

Сейчас Коннор Когхилл (Анг) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Коннор Когхилл (Анг) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Коннор Когхилл (Анг) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Коннор Когхилл (Анг) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Коннор Когхилл (Анг) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Айван Хоп Прайс (Вел) — Коннор Когхилл (Анг). Прогноз и ставки на матч. Бои 07-го октября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Айван Хоп Прайс (Вел) — Коннор Когхилл (Анг) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Айван Хоп Прайс (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Айван Хоп Прайс (Вел) — Коннор Когхилл (Анг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Айван Хоп Прайс (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.