«Джош Хокит (США)» – «Спенсер Смит (США)». 08.10.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джош Хокит (США) проведет 08.10.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Спенсер Смит (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джош Хокит (США) — Спенсер Смит (США) пройдет 08.10.2023, и можно не сомневаться, что в 01:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джош Хокит (США) имеет две победы нокаутом, а Спенсер Смит (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джош Хокит (США) — Спенсер Смит (США):

победа Джош Хокит (США) – 0, ничья – 0, победа Спенсер Смит (США) – 0

Прогноз на матч Джош Хокит (США) – Спенсер Смит (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08.10.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Джош Хокит (США) станет победителем боя. Если выиграет Спенсер Смит (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джош Хокит (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джош Хокит (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джош Хокит (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джош Хокит (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джош Хокит (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Спенсер Смит (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Спенсер Смит (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Спенсер Смит (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Спенсер Смит (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Спенсер Смит (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Джош Хокит (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джош Хокит (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джош Хокит (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джош Хокит (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джош Хокит (США) валится с ног. К тому же, Джош Хокит (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джош Хокит (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Спенсер Смит (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Спенсер Смит (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Спенсер Смит (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Спенсер Смит (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Спенсер Смит (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джош Хокит (США) – Спенсер Смит (США) 08.10.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джош Хокит (США) и Спенсер Смит (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джош Хокит (США) и Спенсер Смит (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джош Хокит (США) и Спенсер Смит (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джош Хокит (США) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Джош Хокит (США) — Спенсер Смит (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Спенсер Смит (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джош Хокит (США)

Хотя Джош Хокит (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джош Хокит (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джош Хокит (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джош Хокит (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джош Хокит (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Спенсер Смит (США)

Спенсер Смит (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Спенсер Смит (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Спенсер Смит (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Спенсер Смит (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Спенсер Смит (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Джош Хокит (США) — Спенсер Смит (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08.10.2023

В этом поединке Джош Хокит (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Спенсер Смит (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джош Хокит (США) — Спенсер Смит (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джош Хокит (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.