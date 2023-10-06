«Лиз Кармоуш (США)» – «Илима-Лей МакФарлейн (США)». 08.10.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08 октября должен состояться бой Лиз Кармоуш (США) — Илима-Лей МакФарлейн (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 05:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Лиз Кармоуш (США) и Илима-Лей МакФарлейн (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Лиз Кармоуш (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 08 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Илима-Лей МакФарлейн (США), так что вряд ли в 05:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лиз Кармоуш (США) — Илима-Лей МакФарлейн (США):

победа Лиз Кармоуш (США) – 0, ничья – 0, победа Илима-Лей МакФарлейн (США) – 0

Прогноз на матч Лиз Кармоуш (США) – Илима-Лей МакФарлейн (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 октября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Лиз Кармоуш (США) не очень выгодно, а вот Илима-Лей МакФарлейн (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Лиз Кармоуш (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Лиз Кармоуш (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Лиз Кармоуш (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Лиз Кармоуш (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Лиз Кармоуш (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Илима-Лей МакФарлейн (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Илима-Лей МакФарлейн (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Илима-Лей МакФарлейн (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Илима-Лей МакФарлейн (США) должен быть в хорошей физической форме. Илима-Лей МакФарлейн (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Лиз Кармоуш (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Лиз Кармоуш (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Лиз Кармоуш (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Лиз Кармоуш (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Илима-Лей МакФарлейн (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Илима-Лей МакФарлейн (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Илима-Лей МакФарлейн (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Илима-Лей МакФарлейн (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Илима-Лей МакФарлейн (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Илима-Лей МакФарлейн (США) должен задуматься о своей обороне.

Лиз Кармоуш (США) – Илима-Лей МакФарлейн (США) 08.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Лиз Кармоуш (США) и Илима-Лей МакФарлейн (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Лиз Кармоуш (США) и Илима-Лей МакФарлейн (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Лиз Кармоуш (США) и Илима-Лей МакФарлейн (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Лиз Кармоуш (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Илима-Лей МакФарлейн (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Лиз Кармоуш (США) легко справится с таким соперником, как Илима-Лей МакФарлейн (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Лиз Кармоуш (США) — Илима-Лей МакФарлейн (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Илима-Лей МакФарлейн (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Лиз Кармоуш (США)

Лиз Кармоуш (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Лиз Кармоуш (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Лиз Кармоуш (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Лиз Кармоуш (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Лиз Кармоуш (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Илима-Лей МакФарлейн (США)

Сейчас Илима-Лей МакФарлейн (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Илима-Лей МакФарлейн (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Илима-Лей МакФарлейн (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Илима-Лей МакФарлейн (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Илима-Лей МакФарлейн (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Лиз Кармоуш (США) — Илима-Лей МакФарлейн (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 октября

Так как Лиз Кармоуш (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Илима-Лей МакФарлейн (США).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Лиз Кармоуш (США) и Илима-Лей МакФарлейн (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Лиз Кармоуш (США) выиграет с помощью нокаута.