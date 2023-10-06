Елена-Теодора Кадар — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз: снова ждем результативной игры

Прогноз и ставка на матч Елена-Теодора Кадар — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз 07-го октября 2023 года

07-го октября 2023 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Елена-Теодора Кадар , а противостоять в этом поединке будет Ламис Альхуссейн Абдель Азиз.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 07-го октября 2023 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Елена-Теодора Кадар — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 10:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Елена-Теодора Кадар, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Елена-Теодора Кадар — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

07-го октября 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Елена-Теодора Кадар — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 10:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ламис Альхуссейн Абдель Азиз, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Елена-Теодора Кадар

Болельщики ожидали, что на этом турнире Елена-Теодора Кадар продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Елена-Теодора Кадар в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Елена-Теодора Кадар сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Елена-Теодора Кадар немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ламис Альхуссейн Абдель Азиз на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Елена-Теодора Кадар — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Елена-Теодора Кадар и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз впервые будут встречаться между собой. Если Елена-Теодора Кадар уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Елена-Теодора Кадар демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Елена-Теодора Кадар – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Елена-Теодора Кадар — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз 07-го октября 2023 года

Елена-Теодора Кадар

На данном турнире Елена-Теодора Кадар выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Елена-Теодора Кадар выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Елена-Теодора Кадар допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Елена-Теодора Кадар особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Елена-Теодора Кадар, это умение играть на травяных кортах.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

В этом сезоне Ламис Альхуссейн Абдель Азиз действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ламис Альхуссейн Абдель Азиз не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ламис Альхуссейн Абдель Азиз не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Елена-Теодора Кадар — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Елена-Теодора Кадар и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Елена-Теодора Кадар и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Елена-Теодора Кадар и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Елена-Теодора Кадар — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз: снова ждем результативной игры

Елена-Теодора Кадар и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Елена-Теодора Кадар имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ламис Альхуссейн Абдель Азиз хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Елена-Теодора Кадар. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Елена-Теодора Кадар довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ламис Альхуссейн Абдель Азиз вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Елена-Теодора Кадар.

СЕГОДНЯ МАТЧ Елена-Теодора Кадар — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Елена-Теодора Кадар и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Елена-Теодора Кадар и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.