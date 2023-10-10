Ника Биджинашвили — Зура Ткемаладзе. Прогноз, ставки на матч (11.10.23)

11-го октября в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ника Биджинашвили , а противостоять в этом поединке будет Зура Ткемаладзе.



Судья теннисного матча Ника Биджинашвили — Зура Ткемаладзе должен дать знак о старте игры в 09:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 11-го октября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ника Биджинашвили и Зура Ткемаладзе более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ника Биджинашвили имеет четыре победы, то Зура Ткемаладзе может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ника Биджинашвили — Зура Ткемаладзе:

Ника Биджинашвили имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 11-го октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Зура Ткемаладзе. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 09:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ника Биджинашвили имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ника Биджинашвили

В этом сезоне Ника Биджинашвили показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Ника Биджинашвили сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Ника Биджинашвили еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Ника Биджинашвили обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Ника Биджинашвили играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Ника Биджинашвили любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Зура Ткемаладзе

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Зура Ткемаладзев шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Зура Ткемаладзе играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Зура Ткемаладзе держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Зура Ткемаладзе демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Зура Ткемаладзе находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Ника Биджинашвили и Зура Ткемаладзе уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Ника Биджинашвили — Зура Ткемаладзе. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.10.23)

Ника Биджинашвили

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ника Биджинашвили выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ника Биджинашвили всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ника Биджинашвили уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ника Биджинашвили занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ника Биджинашвили больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ника Биджинашвили имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Зура Ткемаладзе

На этом турнире Зура Ткемаладзе играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Зура Ткемаладзе какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Зура Ткемаладзе уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Зура Ткемаладзе много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Зура Ткемаладзе сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Зура Ткемаладзе не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ника Биджинашвили — Зура Ткемаладзе Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ника Биджинашвили и Зура Ткемаладзе начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ника Биджинашвили и Зура Ткемаладзе показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ника Биджинашвили и Зура Ткемаладзе провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ника Биджинашвили и Зура Ткемаладзе действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ника Биджинашвили — Зура Ткемаладзе: погода помешает показать хороший теннис

Ника Биджинашвили и Зура Ткемаладзе которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ника Биджинашвили имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Зура Ткемаладзе хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ника Биджинашвили. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Зура Ткемаладзе умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ника Биджинашвили довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Зура Ткемаладзе вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ника Биджинашвили.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ника Биджинашвили — Зура Ткемаладзе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ника Биджинашвили и Зура Ткемаладзе.

