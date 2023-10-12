Кюммель/Макарова — Бурдина/Фёдорова: андердог способен удивить фаворита

Прогноз и ставка на матч Кюммель/Макарова — Бурдина/Фёдорова 13-го октября 2023 года

13-го октября 2023 года в 10:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кюммель/Макарова , а противостоять в этом поединке будет Бурдина/Фёдорова.



Кюммель/Макарова сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 13-го октября 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Бурдина/Фёдорова. По Москве данный поединок начнется в 10:05. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Бурдина/Фёдорова, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кюммель/Макарова — Бурдина/Фёдорова:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 13-го октября 2023 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Кюммель/Макарова — Бурдина/Фёдорова. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 10:05 по Москве, пока не начался поединок. Кюммель/Макарова и Бурдина/Фёдорова еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Кюммель/Макарова

Кюммель/Макарова отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Кюммель/Макарова проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Кюммель/Макарова проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Кюммель/Макарова играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Кюммель/Макарова больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Бурдина/Фёдорова

Нынешняя форма, которую демонстрирует Бурдина/Фёдорова еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Бурдина/Фёдорова постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Бурдина/Фёдорова пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Бурдина/Фёдорова не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Бурдина/Фёдорова не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Кюммель/Макарова и Бурдина/Фёдорова. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Кюммель/Макарова и Бурдина/Фёдорова продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Кюммель/Макарова — Бурдина/Фёдорова (13-го октября 2023 года), ставки и коэффициенты

Кюммель/Макарова

На этом турнире именно Кюммель/Макарова может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Кюммель/Макарова отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Кюммель/Макарова еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Кюммель/Макарова не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Бурдина/Фёдорова

В этом сезоне Бурдина/Фёдорова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Бурдина/Фёдорова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Бурдина/Фёдорова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Бурдина/Фёдорова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Бурдина/Фёдорова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Кюммель/Макарова — Бурдина/Фёдорова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кюммель/Макарова и Бурдина/Фёдорова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кюммель/Макарова и Бурдина/Фёдорова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кюммель/Макарова и Бурдина/Фёдорова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кюммель/Макарова и Бурдина/Фёдорова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кюммель/Макарова — Бурдина/Фёдорова: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кюммель/Макарова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кюммель/Макарова и Бурдина/Фёдорова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бурдина/Фёдорова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кюммель/Макарова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бурдина/Фёдорова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кюммель/Макарова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кюммель/Макарова — Бурдина/Фёдорова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Кюммель/Макарова и Бурдина/Фёдорова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Кюммель/Макарова и Бурдина/Фёдорова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.