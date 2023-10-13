«Мигель Берчелт (Мек)» – «Диего Альберто Руис (Арг)». 15.10.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 15.10.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Мигель Берчелт (Мек) — Диего Альберто Руис (Арг). На ринге его участники появятся в 06:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Мигель Берчелт (Мек) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 15.10.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Мигель Берчелт (Мек) — Диего Альберто Руис (Арг). По Москве начало данного поединка будет в 06:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мигель Берчелт (Мек) — Диего Альберто Руис (Арг):

победа Мигель Берчелт (Мек) – 1.08, ничья – 21, победа Диего Альберто Руис (Арг) – 8.1

Прогноз на матч Мигель Берчелт (Мек) – Диего Альберто Руис (Арг) Бои, титульный бой, 15.10.2023 :

Ставки по коэффициенту 1.08 окажутся выигрышными, если Мигель Берчелт (Мек) станет победителем боя. Если выиграет Диего Альберто Руис (Арг), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 8.1.

История личных встреч

В свои 32 года Мигель Берчелт (Мек) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Мигель Берчелт (Мек) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Мигель Берчелт (Мек) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Мигель Берчелт (Мек) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Мигель Берчелт (Мек) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Диего Альберто Руис (Арг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Диего Альберто Руис (Арг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Диего Альберто Руис (Арг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Диего Альберто Руис (Арг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Диего Альберто Руис (Арг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Мигель Берчелт (Мек) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Мигель Берчелт (Мек) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Мигель Берчелт (Мек) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Мигель Берчелт (Мек) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Мигель Берчелт (Мек) валится с ног. К тому же, Мигель Берчелт (Мек) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Мигель Берчелт (Мек) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Диего Альберто Руис (Арг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Диего Альберто Руис (Арг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Диего Альберто Руис (Арг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Диего Альберто Руис (Арг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Диего Альберто Руис (Арг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Диего Альберто Руис (Арг) должен задуматься о своей обороне.

Мигель Берчелт (Мек) – Диего Альберто Руис (Арг) 15.10.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Мигель Берчелт (Мек) и Диего Альберто Руис (Арг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мигель Берчелт (Мек) и Диего Альберто Руис (Арг). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мигель Берчелт (Мек) и Диего Альберто Руис (Арг) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мигель Берчелт (Мек) и Диего Альберто Руис (Арг) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Мигель Берчелт (Мек) — Диего Альберто Руис (Арг) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Диего Альберто Руис (Арг) выиграет нокаутом.

Титульный бой Мигель Берчелт (Мек) — Диего Альберто Руис (Арг) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Диего Альберто Руис (Арг) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Мигель Берчелт (Мек)

Мигель Берчелт (Мек) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Мигель Берчелт (Мек) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Мигель Берчелт (Мек) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Мигель Берчелт (Мек) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Мигель Берчелт (Мек) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Диего Альберто Руис (Арг)

В своей карьере Диего Альберто Руис (Арг) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Диего Альберто Руис (Арг) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Диего Альберто Руис (Арг) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Диего Альберто Руис (Арг) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Мигель Берчелт (Мек) — Диего Альберто Руис (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 15.10.2023

Несмотря на то, что Мигель Берчелт (Мек) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Диего Альберто Руис (Арг) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Мигель Берчелт (Мек) и Диего Альберто Руис (Арг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Мигель Берчелт (Мек) выиграет бой.