Франциско Церундоло — Диего Шварцман. Прогноз, ставки на матч. ATP (17.10.23)

17-го октября 2023 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Франциско Церундоло , а противостоять в этом поединке будет Диего Шварцман.



Так как теннисный поединок Франциско Церундоло — Диего Шварцман пройдет уже 17-го октября 2023 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 03:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Франциско Церундоло на тот момент намного сильнее, нежели Диего Шварцман.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Франциско Церундоло — Диего Шварцман:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17-го октября 2023 года откроет его противостояние Франциско Церундоло — Диего Шварцман. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 03:00 по МСК, то есть до начала игры. Франциско Церундоло и Диего Шварцман отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Диего Шварцман может гордиться семью победами, а вот Франциско Церундоло имеет только пять выигранных встреч.

Франциско Церундоло

В этом сезоне Франциско Церундоло демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Франциско Церундоло снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Франциско Церундоло является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Франциско Церундоло не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Франциско Церундоло еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Диего Шварцман

Нынешняя форма, которую демонстрирует Диего Шварцман еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Диего Шварцман постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Диего Шварцман пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Диего Шварцман не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Диего Шварцман не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ATP, Франциско Церундоло — Диего Шварцман

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Франциско Церундоло — Диего Шварцман. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.10.23)

Франциско Церундоло

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Франциско Церундоло выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Франциско Церундоло всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Франциско Церундоло уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Франциско Церундоло занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Франциско Церундоло больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Франциско Церундоло имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Диего Шварцман

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Диего Шварцман все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Диего Шварцман сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Диего Шварцман все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Диего Шварцман предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Франциско Церундоло — Диего Шварцман Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Франциско Церундоло и Диего Шварцман, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Франциско Церундоло и Диего Шварцман играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Франциско Церундоло, и Диего Шварцман неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Франциско Церундоло — Диего Шварцман: погода помешает показать хороший теннис

Франциско Церундоло и Диего Шварцман которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Франциско Церундоло имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Диего Шварцман хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Франциско Церундоло. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Диего Шварцман умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Франциско Церундоло довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Диего Шварцман вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Франциско Церундоло.

СЕГОДНЯ МАТЧ Франциско Церундоло — Диего Шварцман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Франциско Церундоло и Диего Шварцман букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Франциско Церундоло и Диего Шварцман проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.