«Пхециричай Детпетчситхонг (Таи)» – «Сонгфангной ФА Груп (Таи)». 20.10.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20.10.2023 должен состояться бой Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) — Сонгфангной ФА Груп (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) и Сонгфангной ФА Груп (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 20.10.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Сонгфангной ФА Груп (Таи), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) — Сонгфангной ФА Груп (Таи):

победа Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) – 0, ничья – 0, победа Сонгфангной ФА Груп (Таи) – 0

Прогноз на матч Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) – Сонгфангной ФА Груп (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.10.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) не очень выгодно, а вот Сонгфангной ФА Груп (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) может и не устоять на ногах.

Сонгфангной ФА Груп (Таи) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Сонгфангной ФА Груп (Таи) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Сонгфангной ФА Груп (Таи), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Сонгфангной ФА Груп (Таи) должен быть в хорошей физической форме. Сонгфангной ФА Груп (Таи) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Сонгфангной ФА Груп (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Сонгфангной ФА Груп (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Сонгфангной ФА Груп (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Сонгфангной ФА Груп (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) – Сонгфангной ФА Груп (Таи) 20.10.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) и Сонгфангной ФА Груп (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) и Сонгфангной ФА Груп (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) и Сонгфангной ФА Груп (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) и Сонгфангной ФА Груп (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) и Сонгфангной ФА Груп (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) будет намного сильнее, чем Сонгфангной ФА Груп (Таи), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) и Сонгфангной ФА Груп (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Сонгфангной ФА Груп (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Пхециричай Детпетчситхонг (Таи)

Свою самую выдающуюся победу Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Сонгфангной ФА Груп (Таи)

Никаких высот Сонгфангной ФА Груп (Таи) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Сонгфангной ФА Груп (Таи) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Сонгфангной ФА Груп (Таи) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Сонгфангной ФА Груп (Таи) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) — Сонгфангной ФА Груп (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.10.2023

В настоящее время Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) и Сонгфангной ФА Груп (Таи) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) — Сонгфангной ФА Груп (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Пхециричай Детпетчситхонг (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.