«Иджаз Ахмед (Вел)» – «Марсель Брейтуэйт (Вел)». 20.10.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Иджаз Ахмед (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел) на 20.10.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Иджаз Ахмед (Вел) и Марсель Брейтуэйт (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

В 23:00 по московскому времени Иджаз Ахмед (Вел) и Марсель Брейтуэйт (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20.10.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Иджаз Ахмед (Вел) и Марсель Брейтуэйт (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Иджаз Ахмед (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иджаз Ахмед (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел):

победа Иджаз Ахмед (Вел) – 0, ничья – 0, победа Марсель Брейтуэйт (Вел) – 0

Прогноз на матч Иджаз Ахмед (Вел) – Марсель Брейтуэйт (Вел) Бои, титульный бой, 20.10.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Иджаз Ахмед (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Марсель Брейтуэйт (Вел) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Иджаз Ахмед (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Иджаз Ахмед (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Иджаз Ахмед (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Иджаз Ахмед (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Иджаз Ахмед (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Иджаз Ахмед (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Иджаз Ахмед (Вел) может и не устоять на ногах.

Марсель Брейтуэйт (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Марсель Брейтуэйт (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Марсель Брейтуэйт (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Марсель Брейтуэйт (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Марсель Брейтуэйт (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Иджаз Ахмед (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Иджаз Ахмед (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Иджаз Ахмед (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Иджаз Ахмед (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Марсель Брейтуэйт (Вел) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Марсель Брейтуэйт (Вел) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Марсель Брейтуэйт (Вел) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Марсель Брейтуэйт (Вел) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Марсель Брейтуэйт (Вел) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Марсель Брейтуэйт (Вел) должен задуматься о своей обороне.

Иджаз Ахмед (Вел) – Марсель Брейтуэйт (Вел) 20.10.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Иджаз Ахмед (Вел) и Марсель Брейтуэйт (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Иджаз Ахмед (Вел) и Марсель Брейтуэйт (Вел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Иджаз Ахмед (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Марсель Брейтуэйт (Вел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Иджаз Ахмед (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Иджаз Ахмед (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Иджаз Ахмед (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Марсель Брейтуэйт (Вел).

Иджаз Ахмед (Вел)

Как бы Иджаз Ахмед (Вел) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Иджаз Ахмед (Вел) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Иджаз Ахмед (Вел) дрался на ринге только с представителями своей страны. Иджаз Ахмед (Вел) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Иджаз Ахмед (Вел) совершенно не работает над собственной защитой.

Марсель Брейтуэйт (Вел)

Последний раз Марсель Брейтуэйт (Вел) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Марсель Брейтуэйт (Вел) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Марсель Брейтуэйт (Вел) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Марсель Брейтуэйт (Вел) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Марсель Брейтуэйт (Вел)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Марсель Брейтуэйт (Вел) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Иджаз Ахмед (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 20.10.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Иджаз Ахмед (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Иджаз Ахмед (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Иджаз Ахмед (Вел) и Марсель Брейтуэйт (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Иджаз Ахмед (Вел) выиграет с помощью нокаута.