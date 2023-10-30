Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.10.23)

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил (31-го октября), ставки и коэффициенты

31-го октября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва , а противостоять в этом поединке будет Гуилен Меса/Диаз Джалил.



Так как Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Гуилен Меса/Диаз Джалил, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 31-го октября. Но, доказать обратное Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва все же сможет в 18:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 31-го октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гуилен Меса/Диаз Джалил. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

В этом сезоне Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Гуилен Меса/Диаз Джалил

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Гуилен Меса/Диаз Джалил теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Гуилен Меса/Диаз Джалил имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Гуилен Меса/Диаз Джалил испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Гуилен Меса/Диаз Джалил выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Гуилен Меса/Диаз Джалил занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Гуилен Меса/Диаз Джалил являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.10.23)

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

На данный момент Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Гуилен Меса/Диаз Джалил

Этот сезон Гуилен Меса/Диаз Джалил проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Гуилен Меса/Диаз Джалил снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Гуилен Меса/Диаз Джалил слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Гуилен Меса/Диаз Джалил допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Гуилен Меса/Диаз Джалил начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Гуилен Меса/Диаз Джалил показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Гуилен Меса/Диаз Джалил провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Гуилен Меса/Диаз Джалил действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Гуилен Меса/Диаз Джалил отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гуилен Меса/Диаз Джалил в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гуилен Меса/Диаз Джалил сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Гуилен Меса/Диаз Джалил.

