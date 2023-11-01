Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил. Прогноз, ставки на матч(01.11.23)

Прогноз и ставка на матч Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил 01 ноября

01 ноября в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва , а противостоять в этом поединке будет Гуилен Меса/Диаз Джалил.



Судья теннисного матча Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил должен дать знак о старте игры в 19:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 01 ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Гуилен Меса/Диаз Джалил более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва имеет четыре победы, то Гуилен Меса/Диаз Джалил может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 01 ноября встречаются Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Гуилен Меса/Диаз Джалил. Начало поединка запланировано на 19:00 по МСК. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

Болельщики ожидали, что на этом турнире Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Гуилен Меса/Диаз Джалил

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Гуилен Меса/Диаз Джалилв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Гуилен Меса/Диаз Джалил играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Гуилен Меса/Диаз Джалил держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Гуилен Меса/Диаз Джалил демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Гуилен Меса/Диаз Джалил находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва» — «Гуилен Меса/Диаз Джалил»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Гуилен Меса/Диаз Джалил впервые будут встречаться между собой. Если Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гуилен Меса/Диаз Джалил пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил. Прогноз, ставки на матч(01.11.23)

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Гуилен Меса/Диаз Джалил

На этом турнире Гуилен Меса/Диаз Джалил играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гуилен Меса/Диаз Джалил какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гуилен Меса/Диаз Джалил уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гуилен Меса/Диаз Джалил много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гуилен Меса/Диаз Джалил сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гуилен Меса/Диаз Джалил не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Гуилен Меса/Диаз Джалил. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Гуилен Меса/Диаз Джалил отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гуилен Меса/Диаз Джалил в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гуилен Меса/Диаз Джалил сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Гуилен Меса/Диаз Джалил. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Гуилен Меса/Диаз Джалил. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и для Гуилен Меса/Диаз Джалил, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.