«Мехди Дакаев (Рос)» – «Хердесон Батиста (Бра)». 03.11.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 03-го ноября 2023 года состоится интересный поединок Мехди Дакаев (Рос) — Хердесон Батиста (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Мехди Дакаев (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 03-го ноября 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хердесон Батиста (Бра), так что вряд ли в 23:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мехди Дакаев (Рос) — Хердесон Батиста (Бра):

победа Мехди Дакаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Хердесон Батиста (Бра) – 0

Прогноз на матч Мехди Дакаев (Рос) – Хердесон Батиста (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го ноября 2023 года :

Так как Мехди Дакаев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Хердесон Батиста (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Мехди Дакаев (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Мехди Дакаев (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Мехди Дакаев (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Мехди Дакаев (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Хердесон Батиста (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хердесон Батиста (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хердесон Батиста (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хердесон Батиста (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Хердесон Батиста (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Мехди Дакаев (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Мехди Дакаев (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Мехди Дакаев (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Мехди Дакаев (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Мехди Дакаев (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Хердесон Батиста (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Хердесон Батиста (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Хердесон Батиста (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Хердесон Батиста (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Хердесон Батиста (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Хердесон Батиста (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Хердесон Батиста (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мехди Дакаев (Рос) – Хердесон Батиста (Бра) 03.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Мехди Дакаев (Рос) и Хердесон Батиста (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мехди Дакаев (Рос) и Хердесон Батиста (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мехди Дакаев (Рос) и Хердесон Батиста (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мехди Дакаев (Рос) и Хердесон Батиста (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Мехди Дакаев (Рос) легко справится с таким соперником, как Хердесон Батиста (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Мехди Дакаев (Рос) и Хердесон Батиста (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Хердесон Батиста (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Мехди Дакаев (Рос)

Мехди Дакаев (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Мехди Дакаев (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Мехди Дакаев (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Мехди Дакаев (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Мехди Дакаев (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Хердесон Батиста (Бра)

Сейчас Хердесон Батиста (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Хердесон Батиста (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Хердесон Батиста (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Хердесон Батиста (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Хердесон Батиста (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Мехди Дакаев (Рос) — Хердесон Батиста (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го ноября 2023 года

Так как Мехди Дакаев (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Хердесон Батиста (Бра).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мехди Дакаев (Рос) и Хердесон Батиста (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мехди Дакаев (Рос) выиграет с помощью нокаута.