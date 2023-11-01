«Ильяр Асханов (Каз)» – «Владислав Руднев (Укр)». 04.11.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ильяр Асханов (Каз) проведет 04.11.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Владислав Руднев (Укр). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 11:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 04.11.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ильяр Асханов (Каз) — Владислав Руднев (Укр). Это будет продолжаться вплоть до 11:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ильяр Асханов (Каз) — Владислав Руднев (Укр):

победа Ильяр Асханов (Каз) – 2.321, ничья – 50, победа Владислав Руднев (Укр) – 1.6

Прогноз на матч Ильяр Асханов (Каз) – Владислав Руднев (Укр) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04.11.2023 :

Так как Ильяр Асханов (Каз) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 2.321. В то же время Владислав Руднев (Укр) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.6.

История личных встреч

В профессиональной карьере Ильяр Асханов (Каз) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Ильяр Асханов (Каз) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Ильяр Асханов (Каз) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Ильяр Асханов (Каз) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Ильяр Асханов (Каз) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Ильяр Асханов (Каз) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Владислав Руднев (Укр) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Владислав Руднев (Укр) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Владислав Руднев (Укр), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Владислав Руднев (Укр) должен быть в хорошей физической форме. Владислав Руднев (Укр) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Ильяр Асханов (Каз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Ильяр Асханов (Каз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Ильяр Асханов (Каз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Ильяр Асханов (Каз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Ильяр Асханов (Каз) валится с ног. К тому же, Ильяр Асханов (Каз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Ильяр Асханов (Каз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Владислав Руднев (Укр) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Владислав Руднев (Укр) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Владислав Руднев (Укр) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Владислав Руднев (Укр) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Владислав Руднев (Укр) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ильяр Асханов (Каз) – Владислав Руднев (Укр) 04.11.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ильяр Асханов (Каз) и Владислав Руднев (Укр) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ильяр Асханов (Каз) и Владислав Руднев (Укр) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ильяр Асханов (Каз) легко справится с таким соперником, как Владислав Руднев (Укр). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ильяр Асханов (Каз) — Владислав Руднев (Укр) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Владислав Руднев (Укр).

Ильяр Асханов (Каз)

Как бы Ильяр Асханов (Каз) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Ильяр Асханов (Каз) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Ильяр Асханов (Каз) дрался на ринге только с представителями своей страны. Ильяр Асханов (Каз) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Ильяр Асханов (Каз) совершенно не работает над собственной защитой.

Владислав Руднев (Укр)

На сегодняшний день Владислав Руднев (Укр) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Владислав Руднев (Укр) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Владислав Руднев (Укр) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Владислав Руднев (Укр) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Ильяр Асханов (Каз) — Владислав Руднев (Укр). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04.11.2023

Так как Ильяр Асханов (Каз) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Владислав Руднев (Укр).

Статистика и личные встречи

Так как Ильяр Асханов (Каз) и Владислав Руднев (Укр) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.