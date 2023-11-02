«Сивенати Нонтшинга (ЮАР)» – «Адриан Куриэль (Мек)». 05.11.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 05.11.2023 должен состояться бой Сивенати Нонтшинга (ЮАР) — Адриан Куриэль (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Сивенати Нонтшинга (ЮАР) и Адриан Куриэль (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 00:00 по московскому времени Сивенати Нонтшинга (ЮАР) и Адриан Куриэль (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 05.11.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Сивенати Нонтшинга (ЮАР) и Адриан Куриэль (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Сивенати Нонтшинга (ЮАР).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сивенати Нонтшинга (ЮАР) — Адриан Куриэль (Мек):

победа Сивенати Нонтшинга (ЮАР) – 1.14, ничья – 17, победа Адриан Куриэль (Мек) – 5.9

Прогноз на матч Сивенати Нонтшинга (ЮАР) – Адриан Куриэль (Мек) Бои, титульный бой, 05.11.2023 :

Ставки по коэффициенту 1.14 окажутся выигрышными, если Сивенати Нонтшинга (ЮАР) станет победителем боя. Если выиграет Адриан Куриэль (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 5.9.

История личных встреч

На профессиональном ринге Сивенати Нонтшинга (ЮАР) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Сивенати Нонтшинга (ЮАР) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Сивенати Нонтшинга (ЮАР) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Сивенати Нонтшинга (ЮАР) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Сивенати Нонтшинга (ЮАР) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Адриан Куриэль (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Адриан Куриэль (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Адриан Куриэль (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Адриан Куриэль (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Адриан Куриэль (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Сивенати Нонтшинга (ЮАР) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Сивенати Нонтшинга (ЮАР) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Сивенати Нонтшинга (ЮАР) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Сивенати Нонтшинга (ЮАР) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Сивенати Нонтшинга (ЮАР) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Адриан Куриэль (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Адриан Куриэль (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Адриан Куриэль (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Адриан Куриэль (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Адриан Куриэль (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Адриан Куриэль (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Сивенати Нонтшинга (ЮАР) – Адриан Куриэль (Мек) 05.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Сивенати Нонтшинга (ЮАР) и Адриан Куриэль (Мек), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Сивенати Нонтшинга (ЮАР) и Адриан Куриэль (Мек) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Сивенати Нонтшинга (ЮАР) и Адриан Куриэль (Мек) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Сивенати Нонтшинга (ЮАР) и Адриан Куриэль (Мек) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Сивенати Нонтшинга (ЮАР) легко справится с таким соперником, как Адриан Куриэль (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Сивенати Нонтшинга (ЮАР) в данный момент сильнее, нежели Адриан Куриэль (Мек), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Сивенати Нонтшинга (ЮАР)

Несмотря на то, что Сивенати Нонтшинга (ЮАР) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Сивенати Нонтшинга (ЮАР) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Сивенати Нонтшинга (ЮАР) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Сивенати Нонтшинга (ЮАР) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Адриан Куриэль (Мек)

Сейчас Адриан Куриэль (Мек) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Адриан Куриэль (Мек) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Адриан Куриэль (Мек) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Адриан Куриэль (Мек) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Адриан Куриэль (Мек) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Сивенати Нонтшинга (ЮАР) — Адриан Куриэль (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 05.11.2023

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Сивенати Нонтшинга (ЮАР) — Адриан Куриэль (Мек) собираются ставить на то, что сильнее будет Сивенати Нонтшинга (ЮАР), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Сивенати Нонтшинга (ЮАР) является очевидным фаворитом, ведь Адриан Куриэль (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.