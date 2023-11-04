Сантамария/Уотсон — Лэйхи/Чанг. Прогноз, ставки на матч(04.11.23)

Прогноз и ставка на матч Сантамария/Уотсон — Лэйхи/Чанг 04 ноября

04 ноября в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Сантамария/Уотсон , а противостоять в этом поединке будет Лэйхи/Чанг.



Сантамария/Уотсон сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 04 ноября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Лэйхи/Чанг. По Москве данный поединок начнется в 02:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Лэйхи/Чанг, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Сантамария/Уотсон — Лэйхи/Чанг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Сантамария/Уотсон имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 04 ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Лэйхи/Чанг. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 02:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Сантамария/Уотсон имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Сантамария/Уотсон

На данный момент Сантамария/Уотсон является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Сантамария/Уотсон поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Сантамария/Уотсон пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Сантамария/Уотсон слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Сантамария/Уотсон будет более тщательно готовиться к поединку.



Лэйхи/Чанг

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Лэйхи/Чанг на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Лэйхи/Чанг демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Лэйхи/Чанг имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Лэйхи/Чанг намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Лэйхи/Чанг не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Лэйхи/Чанг будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Лэйхи/Чанг и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Лэйхи/Чанг умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Сантамария/Уотсон — Лэйхи/Чанг. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Сантамария/Уотсон — Лэйхи/Чанг. Прогноз, ставки на матч(04.11.23)

Сантамария/Уотсон

В этом сезоне Сантамария/Уотсон демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Сантамария/Уотсон уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Сантамария/Уотсон любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Сантамария/Уотсон часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Сантамария/Уотсон умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Лэйхи/Чанг

Лэйхи/Чанг лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Лэйхи/Чанг играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Лэйхи/Чанг начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Лэйхи/Чанг выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Лэйхи/Чанг сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Сантамария/Уотсон — Лэйхи/Чанг Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Сантамария/Уотсон и Лэйхи/Чанг. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Сантамария/Уотсон — Лэйхи/Чанг: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Сантамария/Уотсон и Лэйхи/Чанг, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Сантамария/Уотсон сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Лэйхи/Чанг имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Сантамария/Уотсон – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Сантамария/Уотсон и Лэйхи/Чанг на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сантамария/Уотсон — Лэйхи/Чанг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сантамария/Уотсон и Лэйхи/Чанг. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сантамария/Уотсон и для Лэйхи/Чанг, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.