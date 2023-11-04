«Робейси Рамирес Каррасана (Куб)» – «Рафаэль Эспиноза (Мек)». 05.11.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Рафаэль Эспиноза (Мек) на 05 ноября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Рафаэль Эспиноза (Мек) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 07:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Рафаэль Эспиноза (Мек) пройдет 05 ноября, и можно не сомневаться, что в 07:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Робейси Рамирес Каррасана (Куб) имеет две победы нокаутом, а Рафаэль Эспиноза (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Рафаэль Эспиноза (Мек):

победа Робейси Рамирес Каррасана (Куб) – 1.08, ничья – 21, победа Рафаэль Эспиноза (Мек) – 8.1

Прогноз на матч Робейси Рамирес Каррасана (Куб) – Рафаэль Эспиноза (Мек) Бои, титульный бой, 05 ноября :

Ставки по коэффициенту 1.08 окажутся выигрышными, если Робейси Рамирес Каррасана (Куб) станет победителем боя. Если выиграет Рафаэль Эспиноза (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 8.1.

История личных встреч

В профессиональной карьере Робейси Рамирес Каррасана (Куб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Робейси Рамирес Каррасана (Куб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Робейси Рамирес Каррасана (Куб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Робейси Рамирес Каррасана (Куб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Робейси Рамирес Каррасана (Куб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Робейси Рамирес Каррасана (Куб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Рафаэль Эспиноза (Мек) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Рафаэль Эспиноза (Мек) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Рафаэль Эспиноза (Мек) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Рафаэль Эспиноза (Мек) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Рафаэль Эспиноза (Мек) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Робейси Рамирес Каррасана (Куб) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Робейси Рамирес Каррасана (Куб) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Робейси Рамирес Каррасана (Куб) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Рафаэль Эспиноза (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Рафаэль Эспиноза (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Рафаэль Эспиноза (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Рафаэль Эспиноза (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Рафаэль Эспиноза (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Рафаэль Эспиноза (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Рафаэль Эспиноза (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Робейси Рамирес Каррасана (Куб) – Рафаэль Эспиноза (Мек) 05.11.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Рафаэль Эспиноза (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Рафаэль Эспиноза (Мек) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Рафаэль Эспиноза (Мек) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Рафаэль Эспиноза (Мек) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Рафаэль Эспиноза (Мек) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Рафаэль Эспиноза (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Рафаэль Эспиноза (Мек).

Робейси Рамирес Каррасана (Куб)

Как бы Робейси Рамирес Каррасана (Куб) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Робейси Рамирес Каррасана (Куб) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Робейси Рамирес Каррасана (Куб) дрался на ринге только с представителями своей страны. Робейси Рамирес Каррасана (Куб) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Робейси Рамирес Каррасана (Куб) совершенно не работает над собственной защитой.

Рафаэль Эспиноза (Мек)

На сегодняшний день Рафаэль Эспиноза (Мек) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Рафаэль Эспиноза (Мек) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Рафаэль Эспиноза (Мек) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Рафаэль Эспиноза (Мек) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Рафаэль Эспиноза (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 05 ноября

Спортивные эксперты считают, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) сейчас намного сильнее, чем Рафаэль Эспиноза (Мек), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Рафаэль Эспиноза (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.