Шинтаро Имаи — Скандер Мансури. Прогноз, ставки на матч (25.02.20)

25 февраля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Шинтаро Имаи , а противостоять в этом поединке будет Скандер Мансури.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Шинтаро Имаи — Скандер Мансури, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 25 февраля, а его начало по МСК будет в 19:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Шинтаро Имаи. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Шинтаро Имаи — Скандер Мансури. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Шинтаро Имаи имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 25 февраля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Скандер Мансури. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 19:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Шинтаро Имаи имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Шинтаро Имаи

Болельщики ожидали, что на этом турнире Шинтаро Имаи продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Шинтаро Имаи в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Шинтаро Имаи сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Шинтаро Имаи немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Скандер Мансури

На этом турнире Скандер Мансури играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Скандер Мансури все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Скандер Мансури не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Скандер Мансури уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Скандер Мансури на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Скандер Мансури пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Шинтаро Имаи — Скандер Мансури. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Шинтаро Имаи — Скандер Мансури 25 февраля

Шинтаро Имаи

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Шинтаро Имаи выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Шинтаро Имаи всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Шинтаро Имаи уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Шинтаро Имаи занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Шинтаро Имаи больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Шинтаро Имаи имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Скандер Мансури

Несмотря на свой молодой возраст, Скандер Мансури демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Скандер Мансури уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Скандер Мансури станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Скандер Мансури, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Скандер Мансури умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Скандер Мансури имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Шинтаро Имаи — Скандер Мансури Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Шинтаро Имаи и Скандер Мансури. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Шинтаро Имаи и Скандер Мансури встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Шинтаро Имаи и Скандер Мансури довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Шинтаро Имаи и Скандер Мансури подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Шинтаро Имаи — Скандер Мансури: соперники не будут долго запрягать

Шинтаро Имаи и Скандер Мансури которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Шинтаро Имаи имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Скандер Мансури хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Шинтаро Имаи. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Скандер Мансури умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Шинтаро Имаи довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Скандер Мансури вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Шинтаро Имаи.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шинтаро Имаи — Скандер Мансури. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Шинтаро Имаи и Скандер Мансури. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Шинтаро Имаи и для Скандер Мансури, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-247783-prognoz-na-match-vlazniya-kb-peyya-ot-eksperta-25-02-20/