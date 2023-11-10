Де Конинг/Хагеман — Ионеску/Сафта. Прогноз, ставки на матч(11.11.23)

Де Конинг/Хагеман — Ионеску/Сафта (11-го ноября 2023 года), ставки и коэффициенты

11-го ноября 2023 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Де Конинг/Хагеман , а противостоять в этом поединке будет Ионеску/Сафта.



Так как теннисный поединок Де Конинг/Хагеман — Ионеску/Сафта пройдет уже 11-го ноября 2023 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Де Конинг/Хагеман на тот момент намного сильнее, нежели Ионеску/Сафта.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Де Конинг/Хагеман — Ионеску/Сафта:

В 12:00 по Москве Де Конинг/Хагеман выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Ионеску/Сафта. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 11-го ноября 2023 года. Де Конинг/Хагеман не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Де Конинг/Хагеман

В этом сезоне Де Конинг/Хагеман показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Де Конинг/Хагеман сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Де Конинг/Хагеман еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Де Конинг/Хагеман обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Де Конинг/Хагеман играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Де Конинг/Хагеман любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Ионеску/Сафта

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ионеску/Сафтав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ионеску/Сафта играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ионеску/Сафта держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ионеску/Сафта демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ионеску/Сафта находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Де Конинг/Хагеман и Ионеску/Сафта будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Де Конинг/Хагеман — Ионеску/Сафта. Прогноз, ставки на матч(11.11.23)

Де Конинг/Хагеман

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Де Конинг/Хагеман выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Де Конинг/Хагеман всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Де Конинг/Хагеман уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Де Конинг/Хагеман занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Де Конинг/Хагеман больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Де Конинг/Хагеман имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ионеску/Сафта

В этом сезоне Ионеску/Сафта действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ионеску/Сафта обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ионеску/Сафта не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ионеску/Сафта не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ионеску/Сафта имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Де Конинг/Хагеман — Ионеску/Сафта Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Де Конинг/Хагеман и Ионеску/Сафта. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Де Конинг/Хагеман и Ионеску/Сафта встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Де Конинг/Хагеман и Ионеску/Сафта довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Де Конинг/Хагеман и Ионеску/Сафта подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Де Конинг/Хагеман — Ионеску/Сафта: погода помешает показать хороший теннис

Де Конинг/Хагеман и Ионеску/Сафта которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Де Конинг/Хагеман имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ионеску/Сафта хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Де Конинг/Хагеман. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ионеску/Сафта умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Де Конинг/Хагеман довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ионеску/Сафта вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Де Конинг/Хагеман.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Конинг/Хагеман — Ионеску/Сафта. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Де Конинг/Хагеман и Ионеску/Сафта сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Де Конинг/Хагеман, и Ионеску/Сафта будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.