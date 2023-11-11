НортПорт Батанг Пьер — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Прогноз, ставки на матч (12.11.23)

12 ноября в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб НортПорт Батанг Пьер примет соперника по национальному первенству Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс.



Баскетболисты клубов НортПорт Батанг Пьер и Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс в 10:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 12 ноября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК НортПорт Батанг Пьер одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния НортПорт Батанг Пьер также является лидером по количеству побед.



НортПорт Батанг Пьер — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок НортПорт Батанг Пьер — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс состоится 12 ноября в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 10:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

НортПорт Батанг Пьер

Баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 12 ноября включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок НортПорт Батанг Пьер — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. А так как начало встречи в 10:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



НортПорт Батанг Пьер — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.11.23)

НортПорт Батанг Пьер

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК НортПорт Батанг Пьер сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба НортПорт Батанг Пьер бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч НортПорт Батанг Пьер — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 12 ноября сыграет матч против БК Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК НортПорт Батанг Пьер также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

НортПорт Батанг Пьер — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ НортПорт Батанг Пьер — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба НортПорт Батанг Пьер является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба НортПорт Батанг Пьер проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба НортПорт Батанг Пьер нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.