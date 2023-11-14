Storm (жен) — Sky (жен). Прогноз, ставки на матч(15.11.23)

Прогноз и ставка на матч Storm (жен) — Sky (жен) 15-го ноября

15-го ноября в 13:56 по МСК состоится матч в рамках чемпионата IPBL, в котором на своей площадке местный клуб Storm (жен) примет соперника по национальному первенству Sky (жен).



15-го ноября снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Storm (жен) – Sky (жен), который начнется в 13:56 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Storm (жен) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Storm (жен) — Sky (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Storm (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Sky (жен). Данный поединок будет сыгран 15-го ноября, а по московскому времени его начало состоится в 13:56. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Sky (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Storm (жен)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Storm (жен) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Storm (жен) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Sky (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Sky (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Sky (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Sky (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Storm (жен)» — «Sky (жен)»: прогноз автора

Вплоть до 15-го ноября включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Storm (жен) — Sky (жен). А так как начало встречи в 13:56 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Storm (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Storm (жен) — Sky (жен). Прогноз, ставки на матч(15.11.23)

Storm (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Storm (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Storm (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Storm (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Storm (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Sky (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Sky (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Sky (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Storm (жен) — Sky (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Storm (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 15-го ноября сыграет матч против БК Sky (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 13:56 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Storm (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Storm (жен) — Sky (жен): команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Storm (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Storm (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Sky (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Sky (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Sky (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Sky (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Storm (жен) — Sky (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Storm (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Storm (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Storm (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Sky (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Sky (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.