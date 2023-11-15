Бригэм Янг Кугэрз — Юговосточная Луизиана Лайонз. Прогноз, ставки на матч (16.11.23)

16 ноября в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Бригэм Янг Кугэрз примет соперника по национальному первенству Юговосточная Луизиана Лайонз.



Главный тренер баскетбольного клуба Бригэм Янг Кугэрз каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 16 ноября хозяевам предстоит у себя дома принимать Юговосточная Луизиана Лайонз. Игра, которая начнется в 05:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Бригэм Янг Кугэрз — Юговосточная Луизиана Лайонз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Бригэм Янг Кугэрз — Юговосточная Луизиана Лайонз состоится 16 ноября в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 05:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Бригэм Янг Кугэрз

Летом баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Юговосточная Луизиана Лайонз

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Юговосточная Луизиана Лайонз на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Бригэм Янг Кугэрз — Юговосточная Луизиана Лайонз

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Бригэм Янг Кугэрз — Юговосточная Луизиана Лайонз, запланированного на 16 ноября. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Бригэм Янг Кугэрз и Юговосточная Луизиана Лайонз предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Бригэм Янг Кугэрз.



Бригэм Янг Кугэрз — Юговосточная Луизиана Лайонз. Прогноз, ставки на матч(16.11.23)

Бригэм Янг Кугэрз

В этом сезоне баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Юговосточная Луизиана Лайонз

В прошлом матче баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Юговосточная Луизиана Лайонз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Бригэм Янг Кугэрз — Юговосточная Луизиана Лайонз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Бригэм Янг Кугэрз — Юговосточная Луизиана Лайонз, который должен пройти 16 ноября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Бригэм Янг Кугэрз — Юговосточная Луизиана Лайонз: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бригэм Янг Кугэрз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бригэм Янг Кугэрз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Юговосточная Луизиана Лайонз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Юговосточная Луизиана Лайонз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бригэм Янг Кугэрз — Юговосточная Луизиана Лайонз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Бригэм Янг Кугэрз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Бригэм Янг Кугэрз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Юговосточная Луизиана Лайонз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.