«Шакур Стивенсон (США)» – «Эдвин де лос Сантос (Дом)». 17.11.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17-го ноября 2023 года должен состояться бой Шакур Стивенсон (США) — Эдвин де лос Сантос (Дом), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 07:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Шакур Стивенсон (США) и Эдвин де лос Сантос (Дом) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Шакур Стивенсон (США) — Эдвин де лос Сантос (Дом) пройдет 17-го ноября 2023 года, и можно не сомневаться, что в 07:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Шакур Стивенсон (США) имеет две победы нокаутом, а Эдвин де лос Сантос (Дом) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шакур Стивенсон (США) — Эдвин де лос Сантос (Дом):

победа Шакур Стивенсон (США) – 1.12, ничья – 21, победа Эдвин де лос Сантос (Дом) – 6.39

Прогноз на матч Шакур Стивенсон (США) – Эдвин де лос Сантос (Дом) Бои, титульный бой, 17-го ноября 2023 года :

По коэффициенту 1.12 ставить на то, что выиграет Шакур Стивенсон (США) не очень выгодно, а вот Эдвин де лос Сантос (Дом) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 6.39.

История личных встреч

В свои 32 года Шакур Стивенсон (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Шакур Стивенсон (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Шакур Стивенсон (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Шакур Стивенсон (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Шакур Стивенсон (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Эдвин де лос Сантос (Дом) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Эдвин де лос Сантос (Дом) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Эдвин де лос Сантос (Дом) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Эдвин де лос Сантос (Дом) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Эдвин де лос Сантос (Дом) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Шакур Стивенсон (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Шакур Стивенсон (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Шакур Стивенсон (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Шакур Стивенсон (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Шакур Стивенсон (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Шакур Стивенсон (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Эдвин де лос Сантос (Дом) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Эдвин де лос Сантос (Дом) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Эдвин де лос Сантос (Дом) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Эдвин де лос Сантос (Дом) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Шакур Стивенсон (США) – Эдвин де лос Сантос (Дом) 17.11.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Шакур Стивенсон (США) и Эдвин де лос Сантос (Дом). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Шакур Стивенсон (США) и Эдвин де лос Сантос (Дом) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Шакур Стивенсон (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Эдвин де лос Сантос (Дом) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Шакур Стивенсон (США) является очевидным фаворитом, ведь Эдвин де лос Сантос (Дом) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Шакур Стивенсон (США) — Эдвин де лос Сантос (Дом) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Эдвин де лос Сантос (Дом) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Шакур Стивенсон (США)

Свою самую выдающуюся победу Шакур Стивенсон (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Шакур Стивенсон (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Шакур Стивенсон (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Шакур Стивенсон (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Шакур Стивенсон (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Эдвин де лос Сантос (Дом)

На сегодняшний день Эдвин де лос Сантос (Дом) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Эдвин де лос Сантос (Дом) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Эдвин де лос Сантос (Дом) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Эдвин де лос Сантос (Дом) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Шакур Стивенсон (США) — Эдвин де лос Сантос (Дом). Прогноз и ставки на матч. Бои 17-го ноября 2023 года

На титульный бой Шакур Стивенсон (США) — Эдвин де лос Сантос (Дом) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Шакур Стивенсон (США) будет намного сильнее, чем Эдвин де лос Сантос (Дом), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.