«Седрик Катамбва (США)» – «Брэд Купер (США)». 18.11.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 18-го ноября 2023 года должен состояться бой Седрик Катамбва (США) — Брэд Купер (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 06:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Седрик Катамбва (США) и Брэд Купер (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 18-го ноября 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Седрик Катамбва (США) — Брэд Купер (США). Это будет продолжаться вплоть до 06:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Седрик Катамбва (США) — Брэд Купер (США):

победа Седрик Катамбва (США) – 1.36, ничья – 60, победа Брэд Купер (США) – 3.105

Прогноз на матч Седрик Катамбва (США) – Брэд Купер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го ноября 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Седрик Катамбва (США) — Брэд Купер (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.36 и 3.105.

История личных встреч

На данный момент Седрик Катамбва (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Седрик Катамбва (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Седрик Катамбва (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Седрик Катамбва (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Брэд Купер (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Брэд Купер (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Брэд Купер (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Брэд Купер (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Брэд Купер (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Седрик Катамбва (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Седрик Катамбва (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Седрик Катамбва (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Седрик Катамбва (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Седрик Катамбва (США) валится с ног. К тому же, Седрик Катамбва (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Седрик Катамбва (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Брэд Купер (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Брэд Купер (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Брэд Купер (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Брэд Купер (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Брэд Купер (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Седрик Катамбва (США) – Брэд Купер (США) 18.11.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Седрик Катамбва (США) и Брэд Купер (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Седрик Катамбва (США) и Брэд Купер (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Седрик Катамбва (США) и Брэд Купер (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Седрик Катамбва (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Брэд Купер (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Седрик Катамбва (США) — Брэд Купер (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Седрик Катамбва (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Седрик Катамбва (США) — Брэд Купер (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Брэд Купер (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Седрик Катамбва (США)

Седрик Катамбва (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Седрик Катамбва (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Седрик Катамбва (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Седрик Катамбва (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Седрик Катамбва (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Брэд Купер (США)

В своей карьере Брэд Купер (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Брэд Купер (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Брэд Купер (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Брэд Купер (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Седрик Катамбва (США) — Брэд Купер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го ноября 2023 года

В настоящее время Седрик Катамбва (США) и Брэд Купер (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Седрик Катамбва (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Седрик Катамбва (США) — Брэд Купер (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Седрик Катамбва (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.