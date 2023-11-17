Александра Каданту-Игнатик — Ане Минтеги Дель Олмо. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.11.23)

18 ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Александра Каданту-Игнатик , а противостоять в этом поединке будет Ане Минтеги Дель Олмо.



Буквально несколько дней назад Александра Каданту-Игнатик и Ане Минтеги Дель Олмо играли свои матчи, а теперь уже 18 ноября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 11:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Александра Каданту-Игнатик имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Александра Каданту-Игнатик — Ане Минтеги Дель Олмо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 18 ноября встречаются Александра Каданту-Игнатик и Ане Минтеги Дель Олмо. Начало поединка запланировано на 11:00 по МСК. Александра Каданту-Игнатик является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Александра Каданту-Игнатик

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Александра Каданту-Игнатик находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Александра Каданту-Игнатик является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Александра Каданту-Игнатик умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Александра Каданту-Игнатик обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Александра Каданту-Игнатик может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ане Минтеги Дель Олмо

Ане Минтеги Дель Олмо имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Ане Минтеги Дель Олмо уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Ане Минтеги Дель Олмо умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Ане Минтеги Дель Олмо обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Ане Минтеги Дель Олмо проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Александра Каданту-Игнатик — Ане Минтеги Дель Олмо

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Прогноз и ставка на матч Александра Каданту-Игнатик — Ане Минтеги Дель Олмо 18 ноября

Александра Каданту-Игнатик

На данном турнире Александра Каданту-Игнатик выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Александра Каданту-Игнатик выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Александра Каданту-Игнатик допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Александра Каданту-Игнатик особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Александра Каданту-Игнатик, это умение играть на травяных кортах.

Ане Минтеги Дель Олмо

Несмотря на свой молодой возраст, Ане Минтеги Дель Олмо демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Ане Минтеги Дель Олмо уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Ане Минтеги Дель Олмо станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Ане Минтеги Дель Олмо, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Ане Минтеги Дель Олмо умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Ане Минтеги Дель Олмо имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Александра Каданту-Игнатик — Ане Минтеги Дель Олмо Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Александра Каданту-Игнатик и Ане Минтеги Дель Олмо начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Александра Каданту-Игнатик и Ане Минтеги Дель Олмо показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Александра Каданту-Игнатик и Ане Минтеги Дель Олмо провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Александра Каданту-Игнатик и Ане Минтеги Дель Олмо действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Александра Каданту-Игнатик — Ане Минтеги Дель Олмо: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Александра Каданту-Игнатик и Ане Минтеги Дель Олмо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Александра Каданту-Игнатик имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ане Минтеги Дель Олмо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Александра Каданту-Игнатик. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ане Минтеги Дель Олмо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Александра Каданту-Игнатик довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ане Минтеги Дель Олмо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Александра Каданту-Игнатик.

СЕГОДНЯ МАТЧ Александра Каданту-Игнатик — Ане Минтеги Дель Олмо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Александра Каданту-Игнатик и Ане Минтеги Дель Олмо букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Александра Каданту-Игнатик и Ане Минтеги Дель Олмо проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.