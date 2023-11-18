Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Южная Дакота Койотс. Прогноз, ставки на матч(19.11.23)

Прогноз и ставка на матч Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Южная Дакота Койотс 19-го ноября

19-го ноября в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс примет соперника по национальному первенству Южная Дакота Койотс.



Баскетболисты клубов Пердью Форт Уэйн Мастодонс и Южная Дакота Койотс в 00:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 19-го ноября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Пердью Форт Уэйн Мастодонс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Пердью Форт Уэйн Мастодонс также является лидером по количеству побед.



Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Южная Дакота Койотс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Южная Дакота Койотс. Данный поединок будет сыгран 19-го ноября, а по московскому времени его начало состоится в 00:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Южная Дакота Койотс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Пердью Форт Уэйн Мастодонс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Пердью Форт Уэйн Мастодонс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Южная Дакота Койотс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Южная Дакота Койотс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Южная Дакота Койотс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Южная Дакота Койотс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Южная Дакота Койотс, несмотря на то, что он должен пройти только 19-го ноября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 00:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Южная Дакота Койотс. Прогноз, ставки на матч(19.11.23)

Пердью Форт Уэйн Мастодонс

В этом сезоне баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Южная Дакота Койотс

Два года назад баскетбольный клуб Южная Дакота Койотс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Южная Дакота Койотс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Южная Дакота Койотс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 19-го ноября, и в его рамках состоится поединок Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Южная Дакота Койотс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 00:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Южная Дакота Койотс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Южная Дакота Койотс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Южная Дакота Койотс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Южная Дакота Койотс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Южная Дакота Койотс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Пердью Форт Уэйн Мастодонс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Пердью Форт Уэйн Мастодонс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Южная Дакота Койотс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Южная Дакота Койотс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.