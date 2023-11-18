Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. Прогноз, ставки на матч(19.11.23)

Прогноз и ставка на матч Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс 19-го ноября

19-го ноября в 09:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс примет соперника по национальному первенству Коледжио Сан Хуан Летран Найтс.



Баскетболисты клубов Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс и Коледжио Сан Хуан Летран Найтс в 09:40 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 19-го ноября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс также является лидером по количеству побед.



Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 09:40 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. Матч назначен на 19-го ноября, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс

Сейчас баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Коледжио Сан Хуан Летран Найтс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс» — «Коледжио Сан Хуан Летран Найтс»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс, несмотря на то, что он должен пройти только 19-го ноября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 09:40 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. Прогноз, ставки на матч(19.11.23)

Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс

В последние годы Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Коледжио Сан Хуан Летран Найтс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс, который должен пройти 19-го ноября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 09:40 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

