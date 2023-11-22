«Рачан Сор Сомнук (Таи)» – «Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи)». 24.11.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рачан Сор Сомнук (Таи) — Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) на 24-го ноября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рачан Сор Сомнук (Таи) и Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:30.

До 24-го ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Рачан Сор Сомнук (Таи) — Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 15:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рачан Сор Сомнук (Таи) — Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи):

победа Рачан Сор Сомнук (Таи) – 0, ничья – 0, победа Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) – 0

Прогноз на матч Рачан Сор Сомнук (Таи) – Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го ноября :

Букмекерские конторы на бой Рачан Сор Сомнук (Таи) — Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Рачан Сор Сомнук (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Рачан Сор Сомнук (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Рачан Сор Сомнук (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Рачан Сор Сомнук (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Рачан Сор Сомнук (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Рачан Сор Сомнук (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Рачан Сор Сомнук (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Рачан Сор Сомнук (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Рачан Сор Сомнук (Таи) – Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) 24.11.23

Появление на ринге таких бойцов, как Рачан Сор Сомнук (Таи) и Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рачан Сор Сомнук (Таи) и Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Рачан Сор Сомнук (Таи) и Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Рачан Сор Сомнук (Таи) и Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Рачан Сор Сомнук (Таи) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Рачан Сор Сомнук (Таи) в данный момент сильнее, нежели Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рачан Сор Сомнук (Таи)

Как бы Рачан Сор Сомнук (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Рачан Сор Сомнук (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Рачан Сор Сомнук (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Рачан Сор Сомнук (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Рачан Сор Сомнук (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи)

Сейчас Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Рачан Сор Сомнук (Таи) — Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го ноября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Рачан Сор Сомнук (Таи) — Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Рачан Сор Сомнук (Таи) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Рачан Сор Сомнук (Таи) — Конгкайроп Др Кэвнонтхабури (Таи) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Рачан Сор Сомнук (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.