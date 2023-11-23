Ёсуке Ватануки — Джованни Фонио. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (24.11.23)

24-го ноября в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Ёсуке Ватануки , а противостоять в этом поединке будет Джованни Фонио.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Ёсуке Ватануки — Джованни Фонио можно будет вплоть до 06:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 24-го ноября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Ёсуке Ватануки и Джованни Фонио еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Ёсуке Ватануки — Джованни Фонио. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 24-го ноября откроет его противостояние Ёсуке Ватануки — Джованни Фонио. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 06:30 по МСК, то есть до начала игры. Ёсуке Ватануки и Джованни Фонио отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Джованни Фонио может гордиться семью победами, а вот Ёсуке Ватануки имеет только пять выигранных встреч.

Ёсуке Ватануки

В этом сезоне Ёсуке Ватануки показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Ёсуке Ватануки сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Ёсуке Ватануки еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Ёсуке Ватануки обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Ёсуке Ватануки играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Ёсуке Ватануки любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Джованни Фонио

На этом турнире Джованни Фонио выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Джованни Фонио снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Джованни Фонио чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Джованни Фонио уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Джованни Фонио зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Ёсуке Ватануки — Джованни Фонио

Длительное время Ёсуке Ватануки и Джованни Фонио не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Ёсуке Ватануки и Джованни Фонио. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Ёсуке Ватануки — Джованни Фонио. Прогноз, ставки на матч(24.11.23)

Ёсуке Ватануки

На этом турнире именно Ёсуке Ватануки может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Ёсуке Ватануки отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Ёсуке Ватануки еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Ёсуке Ватануки не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Джованни Фонио

В этом сезоне Джованни Фонио действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Джованни Фонио обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Джованни Фонио не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Джованни Фонио не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Джованни Фонио имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ёсуке Ватануки — Джованни Фонио Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ёсуке Ватануки и Джованни Фонио аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ёсуке Ватануки и Джованни Фонио обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ёсуке Ватануки и Джованни Фонио постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ёсуке Ватануки — Джованни Фонио: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ёсуке Ватануки имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ёсуке Ватануки и Джованни Фонио отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джованни Фонио в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ёсуке Ватануки превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джованни Фонио сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ёсуке Ватануки гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ёсуке Ватануки — Джованни Фонио. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ёсуке Ватануки и Джованни Фонио.

