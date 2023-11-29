Едда Мамедова — Айа Эль Ауни. Прогноз, ставки на матч (29.11.23)

29-го ноября 2023 года в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Едда Мамедова , а противостоять в этом поединке будет Айа Эль Ауни.



Судья теннисного матча Едда Мамедова — Айа Эль Ауни должен дать знак о старте игры в 09:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 29-го ноября 2023 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Едда Мамедова и Айа Эль Ауни более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Едда Мамедова имеет четыре победы, то Айа Эль Ауни может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Едда Мамедова — Айа Эль Ауни:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 29-го ноября 2023 года откроет его противостояние Едда Мамедова — Айа Эль Ауни. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 09:30 по МСК, то есть до начала игры. Едда Мамедова и Айа Эль Ауни отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Айа Эль Ауни может гордиться семью победами, а вот Едда Мамедова имеет только пять выигранных встреч.

Едда Мамедова

В этом сезоне Едда Мамедова показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Едда Мамедова сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Едда Мамедова еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Едда Мамедова обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Едда Мамедова играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Едда Мамедова любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Айа Эль Ауни

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Айа Эль Ауни теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Айа Эль Ауни имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Айа Эль Ауни испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Айа Эль Ауни выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Айа Эль Ауни занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Едда Мамедова — Айа Эль Ауни. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Едда Мамедова и Айа Эль Ауни. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Едда Мамедова — Айа Эль Ауни (29-го ноября 2023 года), ставки и коэффициенты

Едда Мамедова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Едда Мамедова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Едда Мамедова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Едда Мамедова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Едда Мамедова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Едда Мамедова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Едда Мамедова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Едда Мамедова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Айа Эль Ауни

На этом турнире Айа Эль Ауни играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Айа Эль Ауни какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Айа Эль Ауни уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Айа Эль Ауни много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Айа Эль Ауни сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Айа Эль Ауни не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Едда Мамедова — Айа Эль Ауни Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Едда Мамедова и Айа Эль Ауни, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Едда Мамедова и Айа Эль Ауни играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Едда Мамедова, и Айа Эль Ауни неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Едда Мамедова — Айа Эль Ауни: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Едда Мамедова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Едда Мамедова и Айа Эль Ауни отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Айа Эль Ауни в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Едда Мамедова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Айа Эль Ауни сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Едда Мамедова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Едда Мамедова — Айа Эль Ауни. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Едда Мамедова и Айа Эль Ауни букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Едда Мамедова и Айа Эль Ауни проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.