Алексис Готье — Сиим Троост. Прогноз, ставки на матч (29.11.23)

29-го ноября 2023 года в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алексис Готье , а противостоять в этом поединке будет Сиим Троост.



Теннисное противостояние Алексис Готье — Сиим Троост пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 29-го ноября 2023 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Алексис Готье является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алексис Готье — Сиим Троост:

29-го ноября 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Алексис Готье — Сиим Троост. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Сиим Троост, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Сиим Троост выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Алексис Готье

В этом сезоне Алексис Готье показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Алексис Готье сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Алексис Готье еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Алексис Готье обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Алексис Готье играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Алексис Готье любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Сиим Троост

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Сиим Трооств шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Сиим Троост играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Сиим Троост держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Сиим Троост демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Сиим Троост находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Алексис Готье — Сиим Троост

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Алексис Готье и Сиим Троост. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Алексис Готье и Сиим Троост в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Алексис Готье и Сиим Троост имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Алексис Готье — Сиим Троост. Прогноз, ставки на матч(29.11.23)

Алексис Готье

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Алексис Готье, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Алексис Готье уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Алексис Готье старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Алексис Готье, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Алексис Готье не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Алексис Готье все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Алексис Готье точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Сиим Троост

Сиим Троост лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Сиим Троост играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Сиим Троост начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Сиим Троост выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Сиим Троост сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Алексис Готье — Сиим Троост Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Алексис Готье и Сиим Троост начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Алексис Готье и Сиим Троост показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Алексис Готье и Сиим Троост провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Алексис Готье и Сиим Троост действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Алексис Готье — Сиим Троост: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Алексис Готье и Сиим Троост которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алексис Готье имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сиим Троост хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алексис Готье. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сиим Троост умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алексис Готье довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сиим Троост вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алексис Готье.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алексис Готье — Сиим Троост. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Алексис Готье и Сиим Троост, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.