«БМ Фэйртекс (Таи)» – «Петнамкхонг Монгколпет (Таи)». 01.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 01-го декабря 2023 года должен состояться бой БМ Фэйртекс (Таи) — Петнамкхонг Монгколпет (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее БМ Фэйртекс (Таи) и Петнамкхонг Монгколпет (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 15:30 по московскому времени БМ Фэйртекс (Таи) и Петнамкхонг Монгколпет (Таи) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 01-го декабря 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга БМ Фэйртекс (Таи) и Петнамкхонг Монгколпет (Таи) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал БМ Фэйртекс (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ БМ Фэйртекс (Таи) — Петнамкхонг Монгколпет (Таи):

победа БМ Фэйртекс (Таи) – 0, ничья – 0, победа Петнамкхонг Монгколпет (Таи) – 0

Прогноз на матч БМ Фэйртекс (Таи) – Петнамкхонг Монгколпет (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01-го декабря 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет БМ Фэйртекс (Таи) не очень выгодно, а вот Петнамкхонг Монгколпет (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере БМ Фэйртекс (Таи) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда БМ Фэйртекс (Таи) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам БМ Фэйртекс (Таи) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою БМ Фэйртекс (Таи) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. БМ Фэйртекс (Таи) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. БМ Фэйртекс (Таи) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Петнамкхонг Монгколпет (Таи) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Петнамкхонг Монгколпет (Таи) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Петнамкхонг Монгколпет (Таи) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Петнамкхонг Монгколпет (Таи) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Петнамкхонг Монгколпет (Таи) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

БМ Фэйртекс (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них БМ Фэйртекс (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто БМ Фэйртекс (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар БМ Фэйртекс (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то БМ Фэйртекс (Таи) валится с ног. К тому же, БМ Фэйртекс (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет БМ Фэйртекс (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Петнамкхонг Монгколпет (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Петнамкхонг Монгколпет (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Петнамкхонг Монгколпет (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Петнамкхонг Монгколпет (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

БМ Фэйртекс (Таи) – Петнамкхонг Монгколпет (Таи) 01.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут БМ Фэйртекс (Таи) и Петнамкхонг Монгколпет (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что БМ Фэйртекс (Таи) и Петнамкхонг Монгколпет (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. БМ Фэйртекс (Таи) и Петнамкхонг Монгколпет (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают БМ Фэйртекс (Таи) и Петнамкхонг Монгколпет (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что БМ Фэйртекс (Таи) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают БМ Фэйртекс (Таи) и Петнамкхонг Монгколпет (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Петнамкхонг Монгколпет (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

БМ Фэйртекс (Таи)

В своей профессиональной карьере БМ Фэйртекс (Таи) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. БМ Фэйртекс (Таи) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками БМ Фэйртекс (Таи) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. БМ Фэйртекс (Таи) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, БМ Фэйртекс (Таи) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Петнамкхонг Монгколпет (Таи)

В данный момент Петнамкхонг Монгколпет (Таи) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Петнамкхонг Монгколпет (Таи) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Петнамкхонг Монгколпет (Таи) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Петнамкхонг Монгколпет (Таи) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

БМ Фэйртекс (Таи) — Петнамкхонг Монгколпет (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01-го декабря 2023 года

В этом поединке БМ Фэйртекс (Таи) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Петнамкхонг Монгколпет (Таи), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой БМ Фэйртекс (Таи) — Петнамкхонг Монгколпет (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Петнамкхонг Монгколпет (Таи) выиграет нокаутом.