«Арлен Рибейро (Бра)» – «Ябна НЧала (Гвя)». 08.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08 декабря должен состояться бой Арлен Рибейро (Бра) — Ябна НЧала (Гвя), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 02:40 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Арлен Рибейро (Бра) и Ябна НЧала (Гвя) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 02:40 по московскому времени Арлен Рибейро (Бра) и Ябна НЧала (Гвя) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 08 декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Арлен Рибейро (Бра) и Ябна НЧала (Гвя) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Арлен Рибейро (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арлен Рибейро (Бра) — Ябна НЧала (Гвя):

победа Арлен Рибейро (Бра) – 4.955, ничья – 65, победа Ябна НЧала (Гвя) – 1.17

Прогноз на матч Арлен Рибейро (Бра) – Ябна НЧала (Гвя) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Арлен Рибейро (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 4.955. А котировка на то, что Ябна НЧала (Гвя) будет сильнее повысилась до 1.17.

История личных встреч

На данный момент Арлен Рибейро (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Арлен Рибейро (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Арлен Рибейро (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Арлен Рибейро (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Ябна НЧала (Гвя) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Ябна НЧала (Гвя) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Ябна НЧала (Гвя) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Ябна НЧала (Гвя) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Ябна НЧала (Гвя) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Арлен Рибейро (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Арлен Рибейро (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Арлен Рибейро (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Арлен Рибейро (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Арлен Рибейро (Бра) валится с ног. К тому же, Арлен Рибейро (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Арлен Рибейро (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Ябна НЧала (Гвя) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Ябна НЧала (Гвя) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Ябна НЧала (Гвя) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Ябна НЧала (Гвя) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Ябна НЧала (Гвя) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Ябна НЧала (Гвя) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Ябна НЧала (Гвя) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Арлен Рибейро (Бра) – Ябна НЧала (Гвя) 08.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Арлен Рибейро (Бра) и Ябна НЧала (Гвя). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Арлен Рибейро (Бра) и Ябна НЧала (Гвя) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Арлен Рибейро (Бра) и Ябна НЧала (Гвя) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Арлен Рибейро (Бра) в данный момент сильнее, нежели Ябна НЧала (Гвя), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Арлен Рибейро (Бра)

Так как Арлен Рибейро (Бра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Арлен Рибейро (Бра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Арлен Рибейро (Бра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Арлен Рибейро (Бра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Ябна НЧала (Гвя)

Уже несколько лет Ябна НЧала (Гвя) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Ябна НЧала (Гвя) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Ябна НЧала (Гвя) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Арлен Рибейро (Бра) — Ябна НЧала (Гвя). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 декабря

Несмотря на то, что Арлен Рибейро (Бра) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Ябна НЧала (Гвя) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Арлен Рибейро (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Ябна НЧала (Гвя) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Арлен Рибейро (Бра).