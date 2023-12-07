«Саемапетч Фаиртекс (Таи)» – «Мохамед Юнес Рабах (Алж)». 09.12.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 09 декабря состоится интересный поединок Саемапетч Фаиртекс (Таи) — Мохамед Юнес Рабах (Алж), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 09 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Саемапетч Фаиртекс (Таи) — Мохамед Юнес Рабах (Алж). По Москве начало данного поединка будет в 04:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Саемапетч Фаиртекс (Таи) — Мохамед Юнес Рабах (Алж):

победа Саемапетч Фаиртекс (Таи) – 0, ничья – 0, победа Мохамед Юнес Рабах (Алж) – 0

Прогноз на матч Саемапетч Фаиртекс (Таи) – Мохамед Юнес Рабах (Алж) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09 декабря :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Саемапетч Фаиртекс (Таи) не очень выгодно, а вот Мохамед Юнес Рабах (Алж) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Саемапетч Фаиртекс (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Саемапетч Фаиртекс (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Саемапетч Фаиртекс (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Саемапетч Фаиртекс (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Саемапетч Фаиртекс (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Мохамед Юнес Рабах (Алж) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мохамед Юнес Рабах (Алж) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мохамед Юнес Рабах (Алж), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мохамед Юнес Рабах (Алж) должен быть в хорошей физической форме. Мохамед Юнес Рабах (Алж) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Саемапетч Фаиртекс (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Саемапетч Фаиртекс (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Саемапетч Фаиртекс (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Саемапетч Фаиртекс (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Мохамед Юнес Рабах (Алж) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мохамед Юнес Рабах (Алж) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мохамед Юнес Рабах (Алж) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мохамед Юнес Рабах (Алж) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Саемапетч Фаиртекс (Таи) – Мохамед Юнес Рабах (Алж) 09.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Саемапетч Фаиртекс (Таи) и Мохамед Юнес Рабах (Алж), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Саемапетч Фаиртекс (Таи) и Мохамед Юнес Рабах (Алж) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Саемапетч Фаиртекс (Таи) будет намного сильнее, чем Мохамед Юнес Рабах (Алж), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Саемапетч Фаиртекс (Таи) — Мохамед Юнес Рабах (Алж) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Мохамед Юнес Рабах (Алж) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Саемапетч Фаиртекс (Таи)

Саемапетч Фаиртекс (Таи) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Саемапетч Фаиртекс (Таи) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Саемапетч Фаиртекс (Таи) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Саемапетч Фаиртекс (Таи) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Саемапетч Фаиртекс (Таи) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Мохамед Юнес Рабах (Алж)

Сейчас Мохамед Юнес Рабах (Алж) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Мохамед Юнес Рабах (Алж) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Мохамед Юнес Рабах (Алж) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Мохамед Юнес Рабах (Алж) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Мохамед Юнес Рабах (Алж) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Саемапетч Фаиртекс (Таи) — Мохамед Юнес Рабах (Алж). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09 декабря

Вряд ли Саемапетч Фаиртекс (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Мохамед Юнес Рабах (Алж), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Саемапетч Фаиртекс (Таи) и Мохамед Юнес Рабах (Алж), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Саемапетч Фаиртекс (Таи) выиграет бой.